تراجع معدل الاكتفاء الذاتي من الطعام في اليابان

انخفض معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء في اليابان إلى 37٪ في عام 2020، وهو ما يعادل أدنى معدل له على الإطلاق.

انخفض معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء القائم على السعرات الحرارية في اليابان في عام 2020 بمقدار نقطة واحدة عن العام السابق ليصل إلى 37٪، وفقًا لتقرير وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. كان هذا هو أدنى مستوى على الإطلاق إلى جانب عام 1993، عندما تسبب الطقس البارد في ضعف محصول الأرز، كما أدى الطقس غير العادي إلى انخفاض محاصيل القمح وفول الصويا في عام 2018.

ظل معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء أقل من 40٪ منذ عام 2011. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أنه على الرغم من انخفاض استهلاك الأرز، بسبب انخفاض عدد السكان وتنوع النظام الغذائي، ويمكن تغطيته من خلال الإنتاج المحلي، إلا أن هناك زيادة في استهلاك الدهون والزيوت ومنتجات الماشية التي تعتمد على بلدان أخرى للحصول على المواد الخام والأعلاف.

في مارس/ آذار 2015، حددت الحكومة هدفًا يتمثل في تحقيق معدل اكتفاء ذاتي من الغذاء بنسبة 45٪. كما أوضحت ذلك في مارس/ آذار 2020، مشيرة إلى أنها تريد تحقيق هذا المعدل بحلول عام 2030. ولن تكون مهمة سهلة على الرغم من إجراء تحولات هيكلية في إنتاج الغذاء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)