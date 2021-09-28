كبار السن يعملون جنبًا إلى جنب مع الشباب من أجل مستقبل اليابان

مع تقدم المجتمع الياباني في السن، أصبح كبار السن من الأصول المهمة للشركات. سعى استطلاع لمعرفة ما إذا كانوا يشعرون أنهم يستطيعون التكيف مع التغييرات العصرية الحديثة، مثل إدخال تكنولوجيا المعلومات والاعتماد على وسائل جديدة في العمل لم تكن متاحة في الوقت بدأوا فيه العمل في فترة شبابهم.

يُلزم قانون تثبيت توظيف المسنين، المعدل في أبريل/ نيسان 2021، الشركات بضمان توفير فرص عمل للأشخاص حتى سن 70 عامًا. قام معهد Cybozu Teamwork Research Institute باستطلاع آراء 3093 موظفًا في الشركة تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عامًا، وسألهم عن مشاركتهم في مكان العمل.

عندما سئلوا كيف يريدون أن يتفاعل الناس معهم في العمل، قال 76.4٪ إنهم يريدون من زملائهم ”الشعور بأنهم يستطيعون التحدث معي بسهولة“ و52.7٪ يريدون ”تعلم معلومات جديدة حول تكنولوجيا المعلومات وأخر المستجدات“. كان هذا مؤشرا على أن العمال الأكبر سنا حريصون على التواصل مع الشباب وعدم التأخر عن مواكبة العصر.

عندما سُئلوا عن شعورهم حيال جوانب العمل المختلفة، أجاب 51.4٪ أنهم لم يعجبهم ذلك ”خبرتي العملية غير مفهومة“. في المقابل، كانت هناك ردود سلبية أقل على التغييرات التنظيمية، حيث قال 29.4٪ فقط ”تغييرات في العمليات التجارية التقليدية“، و24.6٪ لـ ”إدخال أدوات جديدة لتكنولوجيا المعلومات“، و 20.8٪ لـ ”وجود رئيس أصغر سنًا“، و 19.6٪ لـ ”التحول إلى مكتب بلا أوراق“.

بالنسبة لكبار الموظفين، كانت هناك فجوة واضحة بين المهارات التي يعتقدون أنها لديهم الآن وما شعروا أنه سيكون مطلوبًا في المستقبل، بما في ذلك ”الحكم الجيد على الأمور“، ”مهارات الاتصال“، ”القدرة على تقديم الدعم“، و ”المرونة للتغيير“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)