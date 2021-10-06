تعرف على المواد الدراسية المفضلة لدى طلاب المرحلة الثانوية في اليابان

وجدت دراسة استقصائية أن طلاب المدارس الثانوية اليابانية يرون اللغة الإنكليزية مهمة لمستقبلهم، لكن هذا لا يعني أنهم يستمتعون بتعلمها.

سأل استطلاع عبر الإنترنت ما يقرب من 1000 من طلاب المدارس الثانوية عن المواد التي يعتقدون أنها ستكون مفيدة في المستقبل، حيث احتلت اللغة الإنكليزية المرتبة الأولى بالنسبة لكلا الجنسين، تليها المعلوماتية (التي تشمل علوم المعلومات والبرمجة). يبدو أنهم أدركوا أن مهارات اللغة وتكنولوجيا المعلومات ضرورية للمضي قدمًا في مجتمع يتزايد عولمته يومًا بعد يوم.

ومع ذلك، عند سؤالهم عن المواد التي لا يحبونها، قالت 48.3٪ من الفتيات و45.9٪ من الأولاد اللغة الإنكليزية، مما يشير إلى أنهم على الرغم من أنهم يعرفون أنها ستساعدهم في المستقبل، إلا أنهم يعانون منها. بالنسبة للفتيات، أجابت 59.9٪ أنهن لا يحببن الرياضيات، والتي كانت أعلى بـ 10 نقاط من اللغة الإنكليزية. بالإضافة إلى ذلك، قالت الفتيات أكثر من الفتيان إنهن لم يكن حريصات على بعض المواد مثل الفيزياء، الكيمياء، والمواد العلمية الأخرى.

عند سؤالهم عن المواد المفضلة لديهم، كانت الرياضيات الأكثر شيوعًا بالنسبة للأولاد بنسبة 34.9٪ وبالنسبة للفتيات، كانت الموسيقى بنسبة 33.0٪. كانت اللغة الإنكليزية في المركز الرابع لكل من الأولاد والبنات.

تم إجراء الاستطلاع على مستوى البلاد عبر الهاتف في 3 أغسطس/ آب، واستهدف طلاب المدارس الثانوية الذين كانوا من مستخدمي تطبيق لاين، وتلقى 1043 ردًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من باكوتاسو)