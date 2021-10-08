طول العمر.. يزرع القلق والخوف في قلوب اليابانيين

تعد اليابان واحدة من أفضل الدول في العالم من حيث طول العمر، ولكن يمكن أن يكون هذا أيضًا سببًا للقلق مع أكثر من 80٪ من الأشخاص القلقين بشأن كيفية تعاملهم مع تقدمهم في السن.

في دراسة استقصائية استهدفت 14100 ياباني تتراوح أعمارهم بين العشرينات والسبعينيات، أجاب 83.3٪ بأنهم إما ”قلقون“ أو ”قلقون إلى حد ما“ بشأن تقدمهم في السن. هذا القلق نابع مباشرة من التفكير في المال اللازم لمواصلة الحياة.

كان متوسط المبلغ الذي اعتقد المشاركون في الاستطلاع الذي أجرته شركة MetLife Insurance أنه ضروري بعد التقاعد 28.3 مليون ين. ومع ذلك، بلغ متوسط حجم الأصول المالية التي يمتلكونها حاليًا 11.8 مليون ين، مما يكشف عن فجوة تبلغ 2.5 ضعف بين ظروفهم المثالية والواقع. في المتوسط، يعتقد أولئك الذين هم في الخمسينيات من العمر، والذين سيصلون إلى التقاعد قريبًا، أنهم بحاجة إلى 29.5 مليون ين، في حين أن لديهم حاليًا 11.5 مليون ين فقط، مما يتركهم متأخرين بأكثر من 18 مليون ين في توقعاتهم.

وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط قيمة الأصول التي يحتفظ بها أولئك الذين قالوا إنهم ”غير قلقين“ بشأن التقاعد 23.3 مليون ين.

عند سؤالهم عما إذا كانت لديهم مخاوف بشأن الرعاية التمريضية لأنفسهم وأفراد أسرهم، كان 75.8٪ من المشاركين أكثر قلقًا بشأن أنفسهم، في حين أن 74.7٪ كانوا قلقين بشأن أزواجهم. تبع ذلك 48.9٪ قلقون على والدتهم، 40.9٪ على أمهات أزواجهم أو زوجاتهم، 37.2٪ على أباءهم، و30.2٪ على أباء أزواجهم أو زوجاتهم.

أولئك الذين قالوا إنهم يناقشون بالفعل مع أفراد الأسرة الأمور الخاصة بالرعاية التمريضية يمثلون 13.3٪ فقط، في حين أن 19.4٪ لم يتحدثوا عنها حقًا، و67.4٪ لم يطرحوا هذا الموضوع على الإطلاق. وأشارت إلى أنه على الرغم من مخاوف الناس، يبدو أن الكثيرين لا يريدون مواجهة الواقع. حتى بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين الستينيات والسبعينيات ممن اقتربت هذه الحقيقة منهم، قال 56.7٪ إنهم لم يناقشوا الأمر مطلقًا.

كان هذا هو نفس الموقف عندما سُئل المستجيبون عما إذا كانوا يستعدون للتمكن من تغطية نفقات الرعاية الخاصة بهم، حيث أجاب 71.5٪ أنهم لم يدخروا أي شيء جانبًا. بالنظر إلى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين الستينيات والسبعينيات، قال أكثر من نصفهم إنهم لم يستعدوا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)