الجامعات اليابانية الخاصة تكافح من أجل تلبية القدرة على قبول الطلاب

مع وجود عدد أقل من الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا بسبب انخفاض عدد السكان، تجد الجامعات الخاصة الصغيرة والإقليمية في اليابان صعوبة في جذب الطلاب.

وجدت دراسة استقصائية لتقييم التحولات في حركة التقديم على الجامعات أجرتها مؤسسة التعزيز والمساعدات المتبادلة للجامعات الخاصة في اليابان أن معدل سعة القبول الإجمالية (نسبة المسجلين إلى سعة القبول) للجامعات الخاصة في ربيع 2021 انخفض إلى 99.8٪. هذه هي المرة الأولى منذ عام 1989 التي ينخفض فيها إلى أقل من 100٪. كان المعدل في عام 2020 عند 102.6٪، مما يشير إلى انخفاض بمقدار 2.8 نقطة عن العام الماضي.

تم جمع البيانات حتى 1 مايو/ أيار، من 597 جامعة على مستوى البلاد، باستثناء تلك التي علقت القبول. من بين الجامعات الخاصة ذات الأربع سنوات، كان لدى 277 جامعة ذات قدرة قبول أقل من 100٪ وانخفضت معدلات الالتحاق بها أيضًا إلى ما دون السعة. وهذا يعادل 46.4٪ من الإجمالي بزيادة 93 جامعة (15.4 نقطة) مقارنة بعام 2020.

زادت سعة القبول الإجمالية بنسبة 0.8٪ لتصل إلى 495،162. في المقابل، على الرغم من زيادة عدد المتقدمين الناجحين بنسبة 6.6٪ إلى 1437906، انخفض عدد المتقدمين بنسبة 12.2٪ ليصل إلى 3834862، وانخفض الممتحنون بنسبة 12.2٪ ليصل إلى 3663962، وانخفض عدد الطلاب المقبولين بنسبة 1.9٪ ليصل إلى 494،213. باختصار، كان هذا يعني أن عدد المتقدمين والممتحنين والمسجلين قد انخفض، في حين ارتفعت القدرة على القبول والمتقدمين الناجحين.

بالنظر إلى معدل القدرة على القبول حسب حجم الجامعة، ارتفع معدل الجامعات التي تتسع لأكثر من 3000 طالب بمقدار 0.8 نقطة إلى 99.9٪، بينما انخفض المعدل للجامعات التي تتراوح سعتها بين 1500 و2999 طالبًا بمقدار 1.0 نقطة إلى 101.3. ٪. وقد أظهرت هذه المؤسسات ميلًا إلى تلبية القدرات من خلال الحفاظ على نفس المستويات التي كانت عليها في العام السابق. في غضون ذلك، كان هناك انخفاض ملحوظ بشكل خاص في المعدلات في الجامعات الأصغر. وانخفض معدل الجامعات التي تضم 300 ليصل إلى 399 طالبًا بنسبة 9.2 نقطة ليصل إلى 95.2٪، وانخفض المعدل للجامعات التي لديها عدد أفل من 100 طالبًا بمقدار 10.1 نقطة إلى 87.2٪.

حسب المنطقة (مجمعة حسب موقع الجامعة)، انخفض المعدل في أكبر المناطق الحضرية في اليابان، المتمركزة في طوكيو، أوساكا، وناغويا بنسبة 1.7 نقطة مئوية فقط إلى 100.6٪، مما يشير إلى اختلاف المناطق الأخرى، حيث كان هناك 6.2 نقطة مئوية أكبر لتنخفض إلى 97.3٪.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: حفل دخول جامعة سينشو لعام 2021، الذي أقيم بشكل مشترك لطلاب السنتين الأولى والثانية في بودوكان، تشيودا، طوكيو في 5 أبريل/ نيسان 2021. تم إلغاء حفل الدخول في العام الماضي في أبريل/ نيسان 2020 بسبب جائحة كورونا. جيجي برس)