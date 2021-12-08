الادخار.. الاستخدام الأمثل لمكافآت الشتاء في اليابان

وجدت دراسة استقصائية أجريت مؤخرًا في اليابان حول مكافآت الشتاء أن الاستخدام الأكثر شيوعًا هو وضعها في المدخرات حيث إن 58.7٪ ممن اختاروا هذا الخيار يريدون ادخار أكثر من النصف.

في استطلاع حديث للمستهلكين أجرته شركة Loyalty Marketing، التي تدير خدمة نقاط المكافآت Ponta، سُئل 3000 شخص عن كيفية تخطيطهم لاستخدام مكافآتهم الشتوية. كان الرد الأكثر شيوعًا، بنسبة 37.8٪، هو وضعها في حساب ”الادخار“. كان هذا هو الخيار الأفضل خلال السنوات الثماني الماضية، منذ أن تمت إضافة ”المدخرات“ كأحد خيارات الاستجابة. ولأول مرة، احتلت ”الثقة الاستثمارية“ المرتبة العشرة الأولى بنسبة 2.4٪، مما يشير إلى ارتفاع عدد الأشخاص المهتمين بادخار أموالهم ورؤيتها تنمو.

عندما سئلوا عن مقدار المكافأة التي يرغبون في توفيرها، أجاب 58.7٪ ”أكثر من النصف“.

مقارنة بالمسح الذي تم إجراؤه قبل جائحة كورونا، حيث أجاب حوالي 10٪ ” السفر مع الإقامة“، هذه المرة فقط 6.7٪ قالوا إنهم سيستخدمون المال لهذا الغرض.

سأل الاستطلاع أيضًا عن مقدار مكافأة الشتاء التي تتلقاها كل أسرة. وكانت الاستجابة الأكثر شيوعاً بنسبة 23٪ بين 200000 و400000 ين. بشكل عام، فإن النطاق يصل إلى 600000 ين والذي يمثل 62.8٪.

كان الاستخدام الأكثر شيوعًا للادخار، بنسبة 56.2٪، هو ”الاستعداد للحياة بعد التقاعد“، يليه 47.6٪ ”الاستعداد للتكاليف المستقبلية (بما في ذلك شراء منزل أو رسوم مدرسية)“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)