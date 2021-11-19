كيف يرى الصينيون الشعب الياباني ؟

أظهر استطلاع مشترك للرأي شمل الشعبين الصيني والياباني أن الموقف تجاه اليابان بين الجمهور الصيني قد تدهور بشكل حاد خلال العام الماضي.

تم الإعلان عن نتائج استطلاع رأي مشترك أجرته المنظمة اليابانية الخاصة غير الربحية Speech NPO ومجموعة الصين الدولية للنشر في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2021. وجد الاستطلاع أن 66.1٪ من الصينيين الذين شملهم الاستطلاع لديهم انطباع سيء عن اليابان، بزيادة قدرها 13.2 نقطة عن الاستطلاع السابق. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتفاقم فيها الانطباع عن اليابان وفقًا للمسح منذ عام 2013، والذي كان وقتًا للتوترات الثنائية المتعلقة بالنزاع على جزر سينكاكو. في غضون ذلك، ارتفعت نسبة اليابانيين الذين لديهم انطباع سيئ عن الصين وفقًا للاستطلاع بمقدار 1.2 نقطة لتصل إلى 90.9٪، وهو ما يزداد سوءًا للعام الثاني على التوالي.

وانخفضت نسبة الصينيين الذين لديهم انطباع جيد عن اليابان بمقدار 13.2 نقطة لتصل إلى 32٪، بينما انخفضت نسبة اليابانيين الذين لديهم انطباع جيد عن الصين بمقدار نقطة واحدة إلى 9٪.

يصادف هذا العام المرة السابعة عشر لإجراء المسح، الذي تم إطلاقه في عام 2005. استهدف المسح 1000 رجل وامرأة في اليابان و1500 في الصين، وجميع الذين شملهم الاستطلاع يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر.

السبب الأكثر شيوعًا لوجود انطباع سلبي لدى الشعب الصيني عن اليابانيين، كما ذكره 77.5٪ ممن شملهم الاستطلاع، هو أنهم لم يعتذروا بشكل صحيح على تاريخهم الاستعماري من وجهة نظرهم. كانت هذه زيادة بمقدار 3.4 نقطة عن 74.1٪ في الاستطلاع السابق. السبب الشائع الآخر، الذي ذكره 21٪، هو الكلمات والأفعال غير اللائقة لبعض السياسيين اليابانيين - بزيادة قدرها 12.3٪ عن الاستطلاع السابق.

أسباب النظرة السلبية لليابان بين الصينيين (٪)

2021 2020 عدم الاعتذار والتفكير في تاريخ العدوان 77.5 74.1 التسبب في العداء من خلال تأميم جزر سينكاكو 58.7 53.3 السعي لتطويق الصين بالتحالف مع الولايات المتحدة 23.0 19.7 كلمات وتصرفات غير لائقة لبعض السياسيين 21.0 12.3 دعاية لوسائل الإعلام اليابانية حول تهديد الصين 11.8 16.6 نظرة سلبية لليابان تجاه مبدأ ”الصين الواحدة“ 11.2 6.9

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على استطلاع مشترك أجرته Speech NPO ومجموعة China International Publishing Group

أسباب النظرة السلبية للصين بين اليابانيين (٪)

2021 2020 انتهاكات متكررة للمياه الإقليمية والأجواء اليابانية حول جزر سينكاكو 58.7 57.4 القلق من الأعمال العدوانية في بحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى 49.2 47.3 الأعمال التي تنتهك القواعد الدولية 49.1 49.2 القلق من نظام الحزب الواحد في ظل الحزب الشيوعي 44.4 47.0 توسع القوة العسكرية وانعدام الشفافية 37.7 36.2

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على استطلاع مشترك أجرته Speech NPO ومجموعة China International Publishing Group.

كانت الأسباب الأكثر شيوعًا التي ذكرها الصينيون لوجود انطباع إيجابي عن اليابان هي الجودة العالية للمنتجات اليابانية (52.6٪) والأدب والأخلاق والمستوى الثقافي العالي للناس (49.4٪). كانت الأسباب الأكثر شيوعًا لإظهار اليابانيين انطباعًا إيجابيًا عن الصين هي الأماكن السياحية والطبيعة الخلابة في البلاد (31.1٪)، وثقافتها وتاريخها القديمين (30٪)، والطعام الصيني والأدب والموسيقى الحديثة (30%).

تم الاستشهاد بالنزاعات الإقليمية بين الصين واليابان باعتبارها العقبة الرئيسية أمام تطوير العلاقات الثنائية، حيث ذكرها 56.7٪ من اليابانيين و62.4٪ من الصينيين. وهناك عقبة أخرى ذكرها 39.6٪ من اليابانيين وهي انعدام الثقة السياسية بين الشعبين الصيني والياباني، بينما أشار 29.3٪ من الصينيين إلى انعدام الثقة بين الحكومتين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)