التصويت في الانتخابات يسجل ثالث أدنى مستوى في عصر ما بعد الحرب في اليابان

بلغت نسبة الإقبال على انتخابات مجلس النواب الياباني 55.93٪، وهي ثالث أدنى نسبة في حقبة ما بعد الحرب. فشل التصويت في الوصول إلى 60٪ في كل من الانتخابات الأربعة الأخيرة.

بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب اليابانية التي عقدت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي احتفظ فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي بأغلبية قوية، 55.93٪، مع 56.06٪ من الرجال و55.80٪ من النساء.

في انتخابات عام 2005، عندما سعى رئيس الوزراء السابق كويزومي جونئيتشيرو للحصول على تفويض لخصخصة الخدمات البريدية، كان الإقبال 67.51٪، بينما كان 69.28٪ في عام 2009، عندما حقق الحزب الديمقراطي الياباني تغييرًا تاريخيًا للحكومة. ومع ذلك، فقد انخفض في عامي 2012 و2014 إلى 59.32٪ و52.62٪ على التوالي، مسجلاً أرقامًا قياسية متتالية لأدنى نسبة مشاركة في حقبة ما بعد الحرب. كان الإقبال في 2021 أعلى بمقدار 2.25 نقطة من 53.68٪ في 2017، مما يجعله ثالث أدنى مستوى.

حسب المحافظة، كانت أعلى نسبة مشاركة في ياماغاتا بنسبة 64.34٪ والأدنى في ياماغوتشي بنسبة 49.67٪. وكانت أكبر زيادة في أوساكا، بزيادة 7.81 نقطة إلى 56.2٪. في أماكن أخرى في كانساي، كانت هناك ارتفاعات قدرها 5.67 نقطة في هيوغو و5.42 في كيوتو و5.28 في واكاياما و3.47 في نارا. وكان أكبر انخفاض هو انخفاض 5.56 نقطة في ياماغوتشي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)