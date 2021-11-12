تعرف على تشكيل الحكومة اليابانية الجديدة

تم تعيين هاياشي يوشيماسا وزيرا جديدا للشؤون الخارجية في التغيير الوحيد للحكومة الجديدة لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو عن تلك التي عينها في 4 أكتوبر/ تشرين الأول.

بعد فوزه في انتخابات مجلس النواب التي عقدت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تم التأكيد رسميًا على استمرار زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي كيشيدا فوميئو كرئيس للوزراء في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني. الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، أماري أكيرا فقد مقعده في دائرته الانتخابية، ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه كان قادرًا على تأمين مقعد من خلال التمثيل النسبي، فقد استقال من منصبه. عين كيشيدا وزير الشؤون الخارجية موتيجي توشيميتسو ليحل محل أماري، مما يعني أن حكومته الجديدة تظهر تغييرا واحدا عن تلك التي عينها في 4 أكتوبر/ تشرين الأول. يأتي هاياشي يوشيماسا، العضو البارز في فصيل حزب كيشيدا، كوزير جديد للخارجية.

القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الوزراء هي كما يلي. تم تعيين الوزراء الجدد في الحكومة اعتبارًا من 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. الأعمار حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

رئيس الوزراء

كيشيدا فوميئو (64)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (هيروشيما)

وزير الشؤون الداخلية والاتصالات (أول منصب وزاري)

كانيكو ياسوشي (60)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كوماموتو)

وزير العدل (أول منصب وزاري)

فوروكاوا يوشيهيسا (56)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ميازاكي)

وزير الخارجية

هاياشي يوشيماسا (60)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ياماغوتشي)

وزير المالية وزير دولة للخدمات المالية

سوزوكي شونيتشي (68)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (إيواتي)

وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (أول منصب وزاري)

سوئيماتسو شينسوكي (65) الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس المستشارين (هيوغو)

وزير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية (أول منصب وزاري)

غوتو شيغيوكي (65)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ناغانو)

وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية (أول منصب وزاري)

كانيكو غنجيرو (77)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس المستشارين (ناغاساكي)

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة

هغيودا كويتشي (58)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (طوكيو)

وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة

سايتو تيتسو (69)، كوميتو، مجلس النواب (التمثيل النسبي)

وزير البيئة (أول منصب وزاري)

ياماغوتشي تسويوشي (67)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (هيوغو)

وزير الدفاع (لم يتغير)

كيشي نوبوؤ (62)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ياماغوتشي)

وزير شؤون مجلس الوزراء

ماتسونو هيروكازو (59)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (تشيبا)

وزير إعادة الإعمار ووزير دولة لشؤون أوكيناوا والأقاليم الشمالية (أول منصب وزاري)

نيشيمي كوسابورو (67)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (أوكيناوا)

رئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة (أول منصب وزاري)

نينويو ساتوشي (77)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس المستشارين (كيوتو)

وزير دولة لتدابير انخفاض معدل المواليد

نودا سيكو (61)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (غيفو)

وزير التنشيط الاقتصادي (أول منصب وزاري)

ياماغيوا دايشيرو (53)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كاناغاوا)

وزير التحول الرقمي (أول منصب وزاري)

ماكيشيما كارين (45)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كاناغاوا)

الوزير المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا (أول منصب وزاري)

هوريوتشي نوريكو (56)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ياماناشي)

وزير أوساكا إكسبو (أول منصب وزاري)

واكاميا كنجي (60)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (طوكيو)

وزير الأمن الاقتصادي (أول منصب وزاري)

كوباياشي تاكايوكي (46)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (تشيبا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، في الوسط، يقف مع أعضاء حكومته الأخيرة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 مقر رئاسة الوزراء في طوكيو. جيجي برس)