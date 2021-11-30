الزي المدرسي ”المحايد“ جنسيًا يدخل دائرة اهتمام العديد من المدارس اليابانية

في الآونة الأخيرة في المدارس اليابانية، كانت هناك حركة نحو منح الطلاب حرية اختيار الزي الرسمي بعيدا عن الالتزام أو التقيد بالجنس والشكل الخارجي.

في السنوات الأخيرة، تكتسب الموضة وأنماط الحياة التي تساوي ولا تفرق الجنسين قبولًا أوسع في المجتمعات المختلفة، مما يسمح للناس بالتعبير عن اختلافهم، بدلاً من التقيد بالقوالب النمطية الخاصة بالنوع والجنس.

كما انتشر مفهوم ارتداء الملابس غير المرتبطة بالجنس ليشمل الزي المدرسي الياباني، الذي كان متأثرًا في الغالب بالزي العسكري الأوروبي القديم - مع بدلات البحارة للفتيات، والسترات ذات الياقات الواقية للأولاد. في الاستطلاع الوطني، وجد صانع الزي المدرسي Kankō Gakuseifuku أن 39.3٪ من المدارس قالت إنها سمحت للطلاب المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس (LGBTQ) في اختيار زيهم الرسمي. 20.3٪ قالوا إنهم يعتزمون ذلك في المستقبل. وبالتالي، فإن حوالي 60٪ من المدارس إما تسمح بالفعل بذلك أو تفكر في مثل هذه الخطوة.

عند سؤالهم عما إذا كانوا على دراية بالطلاب المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس في مدارسهم، أكدت 10.9٪ من المدارس الابتدائية أنهم على دراية بذلك، بينما أكدت 32.0٪ من المدارس الإعدادية و31.1٪ من المدارس الثانوية وعيهم، و36.0٪ من المدارس الثانوية المدمجة.

فيما يتعلق بخيارات الزي المدرسي التي اعتقدت المدارس أنها مناسبة في الاعتبار للطلاب من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس، وافق 50.1٪ على ”تبني البنطلون للفتيات“ ، و 36.0٪ وافقوا على ”السماح للفتيات والفتيان بارتداء التنانير، أو بنطلون، أو شرائط أو ربطات عنق“، و 35.4 وافق٪ على ”زي موحد مكون من سترة بتصميم شائع للفتيات والفتيان“.

في أبريل/ نيسان 2015، أصدرت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا إشعارًا مفاده ”اتخاذ التدابير المناسبة تجاه الطلاب فيما يتعلق بالهوية الجنسية“. ببطء، ولكن بثبات، تولي المدارس اهتمامًا أكبر لمثل هذا التنوع في الزي الرسمي وتسريحات الشعر والمراحيض وغيرها من المجالات المختلفة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)