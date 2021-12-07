الشركات اليابانية تتطلع إلى زيادة أجور الموظفين

مع تباطؤ انتشار فيروس كورونا تدريجيًا، بدأت الشركات اليابانية تشعر مرة أخرى بنقص العمالة. وفقًا لمسح أجراه بنك بيانات تيكوكو، فإن ما يقرب من نصف الشركات تفكر في زيادة الأجور من أجل تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم.

في دراسة استقصائية للشركات أجراها بنك بيانات تيكوكو، قالت 48.6٪ من الشركات إنها ستزيد المكافآت للعام المالي 2022 (بدءًا من أبريل/ نيسان 2022). تلقى الاستطلاع ردودًا صحيحة من 1615 شركة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

حدد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو رؤيته المتمثلة في تحقيق ”رأسمالية جديدة“ تركز على النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الثروة، وأشار إلى أنه سيقدم الحوافز الضريبية للشركات التي ترفع رواتب موظفيها. رداً على ذلك، إلى جانب 48.6٪ يعتزمون بالفعل زيادة المكافآت، قال 8.5٪ إنهم سيفكرون في ذلك إذا كانت هناك حوافز ضريبية كبيرة وأشار 22.3٪ إلى أنهم سيفكرون في ذلك إذا كانت هناك حوافز ضريبية كبيرة، مما يعني أن ما يقرب من 80٪ من الشركات التي ستتمتع بحوافز ضريبية كبيرة على الأقل على استعداد للنظر في مثل هذه الخطوة.

إجمالاً، أجابت 53.6٪ من الشركات الكبيرة و47.9٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها ستزيد الأجور بغض النظر عن مدى الحوافز الضريبية. في المقابل، قالت 37.6٪ فقط من الشركات الصغيرة، ذات القواعد المالية الضعيفة نسبيًا، إن لديها مثل هذه الخطط.

وأشار بنك بيانات تيكوكو إلى أن وراء هذه النية لزيادة الأجور كانت حقيقة أن ”الشعور بنقص العمالة، آخذ في الارتفاع مرة أخرى بسبب جائحة كورونا، لذا ظهر تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم كقضية ملحة للشركات وأصحاب العمل“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)