الأميرة أيكو تحتفل ببلوغها سن الرشد دون حصولها على تاج جديد بسبب جائحة كورونا

في خروج عن التقاليد، بدلاً من صنع تاج جديد للاحتفال بهذه المناسبة، ستستخدم الأميرة أيكو تاج عمتها في حفل بلوغ سن الرشد.

في الأول من ديسمبر/كانون الأول، ستبلغ الأميرة أيكو، ابنة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، 20 عامًا - السن الرسمي لمرحلة البلوغ في اليابان. وحتى لا تؤثر على دراستها، ستقام مراسم احتفالية يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول، يوم الأحد، بمناسبة بلوغها سن الرشد.

هناك تقليد عائلي إمبراطوري مفاده أنه عندما تبلغ الأميرات سن العشرين، يحصلن على تاج جديد. ومع ذلك، في هذه الحالة، ستستعير الأميرة أيكو بدلاً من ذلك تاج عمتها، كورودا ساياكو، أخت الإمبراطور الصغرى، التي تركت العائلة الإمبراطورية عندما تزوجت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، للتعبير عن مشاعر التضامن مع الشعب الياباني الذي يكافح وسط تفشي جائحة كورونا.



الأميرة ساياكو في حفل رسمي في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، قبل زواجها بفترة وجيزة لتصبح كورودا ساياكو. جيجي برس.

تضع الأميرات اليابانيات التيجان في أهم المناسبات الرسمية، مثل الطقوس والمآدب. عندما صعد الإمبراطور ناروهيتو إلى العرش في 1 مايو/ أيار 2019، ارتدت الإمبراطورة ماساكو تاجًا تم وراثته من الإمبراطورات السابقات.



الإمبراطورة ماساكو تلوح للناس في 1 مايو/ أيار 2019. رويترز.



صورة تذكارية لحفل زفاف عام 1993 لولي العهد الأمير ناروهيتو والأميرة ماساكو (كلاهما واقفا). ترتدي الإمبراطورة ميتشيكو التاج الذي تستخدمه ماساكو اليوم. رويترز.



كانت الإمبراطورة ماساكو ترتدي تاج الأميرة كيكو عندما كانت أميرة. جيجي برس.



ولي العهد الأمير ناروهيتو والأميرة ماساكو في حفل زفافهما في يونيو/ حزيران 1993. رويترز.

لسنوات عديدة، كان Mikimoto المورد الحصري للمجوهرات للعائلة الإمبراطورية، ولكن منذ عام 2003 قام Mikimoto و Wakō بتقديم عرض للحصول على العقد. صنع Wakō تاج كومورو ماكو، ابنة أخ الإمبراطور، التي تركت العائلة الإمبراطورية بعد الزواج في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



الأميرة ماكو في حفل بلوغ سن الرشد في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011. جيجي برس.

عندما بلغت شقيقة ماكو الصغرى، الأميرة كاكو، سن الرشد في عام 2014، لأول مرة كان هناك عرض مفتوح قدمت فيه خمس شركات تصاميم تاجها. في هذه الحالة، فاز Mikimoto بالمناقصة.



الأميرة كاكو في حفل بلوغ سن الرشد عام 2014. رويترز.

الإمبراطورة ماساكو والأميرة كيكو لديهما عدد من التيجان التي تضعانها في مناسبات مختلفة.



الإمبراطورة ماساكو في مأدبة بالقصر الإمبراطوري للترحيب بالملك فيليب والملكة ماتيلد ملكة بلجيكا في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2016. جيجي برس.



صورة تذكارية لحفل زفاف ولي العهد الأمير أكيهيتو والأميرة ميتشيكو، اللذان يقفان بين الإمبراطور هيروهيتو (شووا) والإمبراطورة ناغاكو (كوجون). التقطت الصورة في 10 أبريل/ نيسان 1059. جيجي برس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية صورة العنوان: الأميرة ماساكو (أقصى اليسار) وعضوات أخريات من العائلة الإمبراطورية في احتفال رأس السنة في القصر الإمبراطوري في 1 يناير / كانون الثاني 2019. جيجي برس)