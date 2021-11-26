الأميرة أيكو تحتفل ببلوغها سن الرشد دون حصولها على تاج جديد بسبب جائحة كورونا

الأميرة أيكو تحتفل ببلوغها سن الرشد دون حصولها على تاج جديد بسبب جائحة كوروناالعائلة إمبراطورية
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في الأول من ديسمبر/كانون الأول، ستبلغ الأميرة أيكو، ابنة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، 20 عامًا - السن الرسمي لمرحلة البلوغ في اليابان. وحتى لا تؤثر على دراستها، ستقام مراسم احتفالية يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول، يوم الأحد، بمناسبة بلوغها سن الرشد.
هناك تقليد عائلي إمبراطوري مفاده أنه عندما تبلغ الأميرات سن العشرين، يحصلن على تاج جديد. ومع ذلك، في هذه الحالة، ستستعير الأميرة أيكو بدلاً من ذلك تاج عمتها، كورودا ساياكو، أخت الإمبراطور الصغرى، التي تركت العائلة الإمبراطورية عندما تزوجت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، للتعبير عن مشاعر التضامن مع الشعب الياباني الذي يكافح وسط تفشي جائحة كورونا.
تضع الأميرات اليابانيات التيجان في أهم المناسبات الرسمية، مثل الطقوس والمآدب. عندما صعد الإمبراطور ناروهيتو إلى العرش في 1 مايو/ أيار 2019، ارتدت الإمبراطورة ماساكو تاجًا تم وراثته من الإمبراطورات السابقات.
لسنوات عديدة، كان Mikimoto المورد الحصري للمجوهرات للعائلة الإمبراطورية، ولكن منذ عام 2003 قام Mikimoto و Wakō بتقديم عرض للحصول على العقد. صنع Wakō تاج كومورو ماكو، ابنة أخ الإمبراطور، التي تركت العائلة الإمبراطورية بعد الزواج في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
عندما بلغت شقيقة ماكو الصغرى، الأميرة كاكو، سن الرشد في عام 2014، لأول مرة كان هناك عرض مفتوح قدمت فيه خمس شركات تصاميم تاجها. في هذه الحالة، فاز Mikimoto بالمناقصة.
الإمبراطورة ماساكو والأميرة كيكو لديهما عدد من التيجان التي تضعانها في مناسبات مختلفة.
(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية صورة العنوان: الأميرة ماساكو (أقصى اليسار) وعضوات أخريات من العائلة الإمبراطورية في احتفال رأس السنة في القصر الإمبراطوري في 1 يناير / كانون الثاني 2019. جيجي برس)