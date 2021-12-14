تعرف على أبرز الأسباب التي تدفع الشعب الياباني للشعور بالخوف والقلق

وجدت دراسة استقصائية أجريت على اليابانيين أن هناك العديد من الأشياء التي تتسبب في الشعور بالقلق، ويأتي في مقدمتها القلق على الصحة البدنية.

أظهر استطلاع للرأي أجرته Secom في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 حول القلق بين اليابانيين، أن 71.8٪ من المستجيبين شعروا بدرجة من القلق بشأن شيء ما مؤخرًا. وبحسب الجنس والعمر، كانت أعلى النسب بين النساء في الثلاثينيات من العمر بنسبة 88٪ والنساء في العشرينات من العمر بنسبة 86٪. عند 52 ٪، شعرت النساء في سن 60 وما فوق بأقل درجة من القلق.

عند سؤالهم عن أسباب قلقهم مع إمكانية إعطاء إجابات متعددة، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا هي ”الصحة البدنية“ بنسبة 63.5٪، تليها ”سبل العيش والمعاشات التقاعدية في الشيخوخة“ بنسبة 56.3٪، ثم ”الزلازل“ بنسبة 46.2٪.

لمدة ثماني سنوات متتالية من عام 2012، وهو العام الذي بدأ فيه المسح، حتى عام 2019، كان القلق المتعلق بـ ”سبل العيش والمعاشات التقاعدية في سن الشيخوخة“ يتصدر الاستطلاع باستمرار. ومع ذلك، في استطلاع عام 2020، يظهر بوضوح تأثير جائحة كورونا حيث يشعر 61.7٪ بأعلى درجة من القلق من ”انتشار الأمراض المعدية“. تم إجراء مسح 2021 في أكتوبر/ تشرين الأول بعد رفع حالة الطوارئ الأخيرة وانعكس ذلك في نتائج هذه المرة مع 38.4٪ فقط قلقون بشأن الأمراض المعدية. ظهرت ”الجريمة“ في أسفل القائمة، مما قد يعكس الأمن والأمان الذي تتمتع به اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)