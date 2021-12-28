استرخِ في ينابيع المياه الساخنة والطبيعة.. تعرف على أكثر الينابيع الساخنة شعبية في 2021 في اليابان

لطالما عرفت اليابان بأنها من أكثر الدول شهرة بوجود عدد هائل من الينابيع الساخنة التي يقصدها السياح من مختلف دول العالم،‏ فكل سنة‏ يزور ملايين الأشخاص هذه الينابيع وذلك إما لأهداف سياحية أو طبية ‏ لإيمانهم بأن مياهها تساعد على شفاء الكثير من الأمراض وبصفة ‏خاصة الرطوبة وبعض الأمراض الجلدية لما فيها من خواص كيميائية عديدة. ولكنها أصبحت الآن أماكن للشفاء للأشخاص المعاصرين الذين يشعرون بالتعب والإرهاق من ضغوط الحياة اليومية.

أجرى مركز أبحاث جالان، وهو منظمة أبحاث واستطلاعية تابعة لمجموعة ريكروت والتي تركز على السياحة، دراسة استقصائية حول الينابيع الساخنة اليابانية. عندما سئل المشاركون عن منطقة الينابيع الساخنة التي يرغبون في زيارتها مرة أخرى، كان اختيارهم الأفضل هو منطقة ”كوساتسو أونسن“ في محافظة غونما.

هذا الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في أغسطس/ آب، تلقى ردودًا صحيحة من 13961 شخصًا بشأن 237 منطقة ينابيع ساخنة في جميع أنحاء البلاد. على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، منذ بدء المسح في عام 2007، كانت منطقة الينابيع الساخنة الأكثر شهرة هي هاكوني أونسن في محافظة كاناغاوا، ولكن هذا العام، ولأول مرة، احتلت كوساتسو أونسن الصدارة.

بينما كانت هناك بعض التغييرات الأخرى في ترتيب المراكز العشرة الأولى، ظلت التشكيلة كما هي.

أهم ثلاثة ينابيع ساخنة يرغب المستجيبون في زيارتها مرة واحدة على الأقل هي نيوتو أونسن في محافظة أكيتا، وكوساتسو أونسن في محافظة غونما، ويوفوين أونسن في محافظة أويتا.

ما هي منطقة الينابيع الساخنة التي تود زيارتها مرة أخرى؟

الترتيب منطقة الينابيع الساخنة عدد الأصوات 1 (2) كوساتسو (غونما) 2565 2 (1) هاكوني (كاناغاوا) 2485 3 (3) نوبوريبيتسو (هوكايدو) 1748 4 (4) دوغو (إهيمي) 1668 5 (5) بيبو (أويتا) 1395 6 (7) أريما (هيوغو) 1373 7 (6) كوروكاوا (كوماموتو) 1279 8 (9) أتامي (شيزوؤكا) 1228 9 (8) يوفينو (أويتا) 1199 10 (10) غيرو (غيفو) 1191

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناء على معلومات من ريكروت يظهر ترتيب عام 2020 بين قوسين.

ينابيع كوساتسو الساخنة

حظيت منطقة الينابيع الساخنة هذه باهتمام خاص بعد أن أعلنت جامعة غونما نتائج بحث تفيد بأن مياه ينابيع كوساتسو الساخنة فعالة في مقاومة فيروس كورونا. كما عملت محطات غسيل الأيدي تيرانويو، كبديل للمطهرات الكحولية، والتي تم إنشاؤها في المنطقة بالقرب من مصدر الينابيع الساخنة في يوباتاكي كجزء من الإجراءات المضادة لفيروس كورونا، مما ساعد في تقليل القلق بين كبار السن والعائلات التي لديها أطفال وسط تزايد المخاوف من عدوى فيرو س كورونا. يقع منتجع كوساتسو لينابيع المياه الحارة على هضبة بارتفاع 1200 متر، ويفخر باحتوائه على ينابيع مياه ساخنة طبيعية هي الأكثر غزارة في اليابان. وبالإضافة إلى 6 ينابيع رئيسية للعامة، يحتوي المنتجع على 100 من الينابيع الصغيرة الأخرى.

تمثل هذه المنظومة العملاقة لينابيع المياه الساخنة رمز منتجع كوساتسو أونسن وقلبه النابض بالحياة؛ وسيرشدك العبير المميز إلى يوباتيكي، التي يعني اسمها حرفيًا ”ينبوع المياه الساخنة“، حيث توجد في قلب المدينة. تتصاعد المياه الجوفية الحارة إلى سطح الأرض من منبعها مباشرة، بينما تنخفض درجة حرارتها في أثناء تدفقها على مجموعة من المنحدرات الخشبية المتراصّة، مما يجعلها تحتفظ بمحتواها من المعادن الطبيعية.

ومنذ أن تم التعريف به إلى الغرب عن طريق الطبيب الألماني إرفين بيلتز في عصر مييجي (1868-1912)، اُشتهر كوساتسو بمياهه ذات الفوائد العلاجية وكمنتجع للمياه الساخنة.



ينابيع كوساتسو الساخنة. بيكستا.

ينابيع هاكوني الساخنة

تمتلك أونسن هاكوني تاريخًا طويلًا في توفير الراحة للمسافرين منذ عصر إيدو (1603-1868)، عندما تم اكتشاف 7 مصادر لمياه الينابيع في المنطقة في القرن السابع عشر. انتشرت المنتجعات الصحية الهادئة بعد أن تم تصويرها في العديد من أشهر الأعمال الفنية اليابانية في القرن التاسع. يجعل الوصول السهل إلى وسائل النقل العام هذه الينابيع الساخنة خيارًا شائعًا وشعبيًا بين اليابانيين.



أواكوداني، هاكوني. بيكستا.

ينابيع نوبوري بيتسو الساخنة

تحظى منطقة الينابيع الساخنة هذه بشعبية كبيرة في هوكايدو حيث توفر 9 أنواع مختلفة من الينابيع الساخنة بكميات وفيرة من مياه الينابيع. وهي ينابيع تنبع طبيعيا من مصدر انبثاق المياه الساخنة مثل ”جيغوكوداني“ و”أويونوما“ وهما من آثار فوهة بركان ويصل قطرها إلى 450 متر، وعلى الرغم من أن نوعية مياه الينابيع هناك تشمل 9 أنواع مختلفة، لكن الينابيع الكبريتية والحمضية هما الرئيسيتان



ينابيع نوبوري بيتسو الساخنة، أوكونويو، بيكستا.

ينابيع دوغو الساخنة

ورد ذكر هذا الينبوع الساخن في القرن الثامن في نيهون شوكي (وتعني السجلات اليابانية، وهي ثاني أقدم كتب معروفة في التاريخ الياباني بعد الكوجيكي، ويعتبر أكثر تفصيلاً من كتب كوكيجي) وتعتبر أحد الينابيع الساخنة الثلاثة القديمة في اليابان، إلى جانب أريما أونسن في محافظة هيوغو وشيراهاما أونسن في محافظة واكاياما. أبدى الأديب الياباني الشهير ناتسومي سوسيكي، الذي عمل سابقًا مدرسًا للغة الإنكليزية في مدينة ماتسوياما، إعجابه بالهندسة المعمارية ذات الطراز الياباني الحديث للمبنى الرئيسي لدوغو أونسن وأشاد بها في تحفته الأدبية بوتشان.



ينابيع دوغو الساخنة، بيكستا.

ينابيع بيبو الساخنة

تملك مدينة ببيبّو بمحافظة أويتا، أكثر من 8% من كل ينابيع المياه الساخنة في اليابان، مع وجود أكثر من 2300 ينبوع مياه ساخنة تقوم بصبّ 80 ألف لتر من المياه في كل دقيقة. وتكفي نظرة واحدة على أعمدة البخار المتصاعدة في أفق المدينة ليتأكد المرء من إنه وصل إلى واحدة من أكبر منتجع لينابيع المياه الساخنة في العالم. وتلعب الينابيع الساخنة في بيبو دورًا هامًا في الحياة اليومية لسكان المدينة، فضلًا عن دورها السياحي، حيث تستخدم المياه في المنازل والمطاعم بأغراض الطهي، كما تستخدم في البحوث الزراعية.



ينابيع بيبو الساخنة. بيكستا.

ينابيع نيوتو الساخنة

في أعلى مرتفعات ”تازاواكو كووجين“ يتصاعد البخار هنا وهناك من بين غابات أشجار الزان عند سفح جبل ”نيوتو“ والتي يجري بها نهر ”سينتاتسو“. ومجموعة ينابيع ”نيوتو أونسِن“، والتي تتكون من 7 ينابيع منها ”ينبوع طائر الكُركي“ و”الينبوع الأسود“، هي أرض الأحلام لهواة الينابيع الساخنة والذين يقولون عنها إنها ”آخر الينابيع المخبأة في اليابان“. نوعية المياه هي مياه كبريتيد الهيدروجين وغيرها.



ينابيع نيوتو الساخنة. بيكستا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: تساقط ثلوج على ينابيع ساخنة في في الهواء الطلق. الصورة من باكوتاسو)