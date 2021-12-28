عام النمر: معلومات وأمثال لعام 2022

يوافق 2022 عام النمر في اليابان، وفي وحي هذه المناسبة قمنا بتجميع بعض المعلومات حول حيوانات الأبراج مع أمثال شعبية عن النمر.Text

اتجاه وساعة النمر

يوافق 2022 عام النمر وفقا لدورة حيوانات الأبراج التي تمتد لاثني عشر عاما والتي تسمى باللغة اليابانية إتو. ومع اقتراب عام 2021 من نهايته، طُرحت في المتاجر في جميع أنحاء البلاد بطاقات التهنئة بالعام الجديد ’’نينغاجو‘‘ وتقويمات عليها صور لهذا الوحش المفترس. وهذا التقليد لا يمكن تجاوزه.

وفي حين أن دورة إتو كانت مرتبطة في الأصل بالسنوات، كما هو الحال إلى حد كبير في اليابان المعاصرة، إلا أنها استخدمت تاريخيا أيضا للإشارة إلى اتجاهات البوصلة وأوقات اليوم. ويظهر الرسم البياني أدناه دائرة يوجد في الأعلى كانجي الفأر (子، نيه)، بينما الثور (丑، أوشي) والنمر (寅، تورا) إلى اليمين في اتجاه عقارب الساعة. بالمناسبة، تُستخدم رموز كانجي خاصة لدورة إتو مختلفة عن الرموز المستخدمة في الحياة اليومية، فمثلا الرمز الخاص بالنمر عادة ما يكون 虎، لكن كانجي النمر في إتو هو 寅.

تؤشر البوصلة أدناه إلى الشمال الشرقي بين الثور والنمر، ولذلك يعرف هذا الاتجاه باسم ’’أوشيتورا‘‘. يعتبر هذا الاتجاه تقليديا مشؤوما. في النظام الذي يُقسم اليوم بموجبه إلى 12 ’’ساعة‘‘، كانت ساعة النمر تقع من الثالثة إلى الخامسة صباحا وفقا لمعايير اليوم.



تصطف رموز الكانجي الاثني عشر المشكلة لدورة إتو بالترتيب بشكل دائري. وهذه الرموز تمثل باتجاه عقارب الساعة من الأعلى: الفأر، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، الخروف، القرد، الديك، الكلب، الخنزير.

أمثال يابانية عن النمر

يوجد في اللغة اليابانية العديد من الأمثال عن النمور وقد اخترنا لكم بعضا منها.

虎の威を借る狐

تورا نو إي أو كارو كيتسوني

’’الثعلب يستعير الكرامة من النمر‘‘ ويستخدم المثل لوصف شخص لا حول ولا قوة له نسبيا في حين أنه يتبختر بسلطة متصنعة.

虎の尾を踏む

تورا نو أو أو فومو

’’يدعس على ذيل نمر‘‘ ويعني القيام بشيء خطر جدا.

虎穴に入らずんば虎児を得ず

كوكيتسو ني إيرازونبا كوجي أو إزو

’’لا يمكنك الحصول على شبل نمر دون الدخول إلى عرين النمر‘‘، وهي عبارة تستخدم للقول إنه من الضروري المجازفة للحصول على مكافأة كبيرة.

大虎

أوتورا

المعنى الحرفي للكلمة هو ’’نمر كبير‘‘ وهي تستخدم لوصف شخص يترنح ثملا. ارتبطت النمور تقليديا بعشب الخيزران حيث كان يقال إنها تختبئ هناك. وكلمة عشب الخيزران باللغة اليابانية هي ’’ساسا‘‘ وهذا اللفظ يعني أيضا الكحول، وهذا ما يقود إلى رابط بين النمور والنبيذ.

虎の巻

تورا نو ماكي

’’مجلد النمر‘‘ وتعني كتابا يحتوي على أسرار أو استراتيجيات. والمثل مستمد من الكلاسيكيات الصينية ليو تاو (الاستراتيجيات الست) حيث يقدم الجزء الرابع الذي يحمل عنوان ’’استراتيجية النمر‘‘ نصائح عن تكتيكات عسكرية. وقد أخذ المثل من هناك، ويمكن استخدامه للإشارة إلى تلخيص أو دليل دراسي.

الحارس من جهة الغرب

يضم حي ميناتو في طوكيو ’’تورانومون (حرفيا: بوابة النمر)‘‘، وهي منطقة تشهد ازدهارا منذ افتتاح ناطحة السحاب ’’تورانومون هيلز‘‘ في عام 2014. والاسم مستمد من إحدى بوابات قلعة إيدو كانت خلف خندقها المائي الخارجي. وقد ارتبطت أربعة مخلوقات أسطورية باتجاهات البوصلة الرئيسية في ظل نظام صيني قديم واحد (يختلف عن ذلك الخاص بدورة إتو المذكورة أعلاه). ويُعتقد أن الاسم الأصلي للبوابة مستمد من النمر الأبيض الذي قيل إنه يحرس من جهة الغرب.

هُدمت البوابة بعد استعادة ميجي عام 1868، ولكن يمكن العثور على بعض بقايا الجدران الحجرية بالقرب من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.



جزء من جدار حجري من الخندق المائي الخارجي لقلعة إيدو في وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (حقوق الصورة لبيكستا).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)