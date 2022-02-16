قانون يلزم مالكي الحيوانات الأليفة بزرع رقائق إلكترونية دقيقة في حيواناتهم في اليابان

بموجب قانون حماية الحيوان المنقح، سيصبح إلزاميًا على مربي الحيوانات الأليفة ومتاجر الحيوانات الأليفة تركيب رقائق إلكترونية دقيقة في الكلاب والقطط اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2022. كما يُطلب من المالكين الحاليين للحيوانات الأليفة تثبيت رقاقات إلكترونية طواعية، لكن الغالبية منهم تعارض القيام بذلك، في بعض الحالات بسبب الإحجام عن وضع مادة غريبة في جسم الكلب أو القط.

عندما يدخل قانون حماية الحيوان المعدل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2022، سيصبح تزويد الكلاب والقطط التي يبيعها المربون أو متاجر الحيوانات الأليفة بشريحة تسجل معلومات المالك إلزاميًا. الرقاقة عبارة عن جهاز أسطواني يبلغ قطره حوالي 2 مم وطوله 12 مم يتم زرعه في جسم الحيوان بواسطة طبيب بيطري باستخدام حقنة. يمكن التحقق من المعلومات المتعلقة بمالك الحيوان الأليف عند قراءة الرقاقة باستخدام جهاز خاص. بالإضافة إلى منع هجر الحيوانات الأليفة، فإن الجهاز مفيد في العثور على الحيوانات الأليفة المفقودة بعد وقوع كارثة طبيعية.

كشفت دراسة استقصائية عبر الإنترنت شملت 2000 شخص أجرتها Japan Trend Research عن نقص في الوعي بالقانون المعدل، حيث أفاد 76.3٪ من المستجيبين أنهم لم يكونوا على علم بمتطلبات جديدة لزرع الرقائق الدقيقة في الكلاب والقطط.

من بين 2000 شخص شملهم الاستطلاع، قال 24.5٪ فقط من 433 مالكًا حاليًا لكلب أو قطة (بما في ذلك أولئك الذين لديهم حيوانات أليفة متعددة) أن لديهم شريحة دقيقة مزروعة في حيوانهم الأليف.

يُطلب من المالكين الحاليين للكلاب والقطط زرع رقائق دقيقة طواعية في حيواناتهم الأليفة. من بين المجيبين في الاستطلاع البالغ عددهم 340 شخصًا الذين لم يحصلوا على شريحة إلكترونية لحيواناتهم الأليفة، قال الغالبية، 55.9٪ ، إنهم لا يريدون القيام بذلك في المستقبل، بينما قال 17.6٪ فقط إنهم يعتزمون زرع الرقائق .

تضمنت الأسباب التي تم الاستشهاد بها لعدم الرغبة في زرع الشريحة ما يلي: ”من غير الأخلاقي زرع شريحة في كائن حي“ و ”حيواني الأليف دائمًا بالداخل وأنا قلق أيضًا بشأن بعض المشكلات الناشئة عن زرع جسم غريب في جسد حيواني الأليف “. أولئك الذين قالوا إنهم غير متأكدين مما إذا كان سيتم زرع شريحة أم لا، شملوا أولئك الذين كانوا قلقين بشأن التأثير على الحيوانات الأليفة أو كانوا قلقون بخصوص عامل التكلفة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)