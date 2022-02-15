تراجع معدل الجرائم في اليابان لأدنى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية

كانت جائحة كورونا عاملاً مساهماً في انخفاض اليابان في الجرائم المبلغ عنها.

وفقًا لملخص مؤقت لوكالة الشرطة الوطنية لإحصاءات الجريمة في اليابان لعام 2021، انخفض عدد الجرائم المبلغ عنها بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي إلى 568148 جريمة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للعام السابع على التوالي.

وبلغت الجرائم الجنائية ذروتها في عام 2002 عند 2.85 مليون جريمة وانخفضت بشكل متواصل منذ ذلك الحين. شهد العامان الماضيان انخفاضًا في جرائم الشوارع وعمليات السطو والسرقة حيث أدى جائحة كورونا إلى بقاء المزيد من الأشخاص في منازلهم. ومع ذلك، ارتفع عدد حوادث الاحتيال، بما في ذلك الاحتيال عبر التحويل الإلكتروني، بنسبة 6.7٪ على أساس سنوي إلى 14461 حالة، وهي أول زيادة منذ 4 سنوات. كانت هناك زيادة ملحوظة فيما يسمى بـ ”حيل الاسترداد“ حيث يتصل المحتالون بالضحايا المسنين مدعين أنهم مؤهلون لاسترداد الرسوم الطبية كطريقة لخداعهم لتحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية للمحتالين.

وبلغ معدل الاعتقال الإجمالي في الجرائم الجنائية 46.6٪، أما بالنسبة للجرائم الكبرى بما في ذلك القتل والسرقة، فقد بلغ 93.4٪.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)