انخفاض قياسي في معدل المواليد خلال 2021 في اليابان

استمر عدد المواليد في الانخفاض في اليابان في عام 2021، في حين ارتفع عدد الوفيات مرة أخرى بعد انخفاض في عام 2020.

وفقًا لتقرير أولي عن الإحصاءات السكانية والحيوية صادر عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، وُلد 842،897 طفلًا في اليابان في عام 2021. وهذا أقل بمقدار 29،786 نسمة عن العام السابق، مما يجعل عام 2021 العام السادس على التوالي الذي يشهد انخفاضًا قياسيًا في الولادات. في الواقع، يشمل هذا الرقم الأولي المواطنين اليابانيين الذين يعيشون في الخارج وكذلك الرعايا الأجانب المقيمين في اليابان، لذلك من المتوقع أن يكون العدد النهائي للمواطنين اليابانيين المقيمين في اليابان أقل بحوالي 30.000 نسمة.

في حين انخفض عدد الوفيات في عام 2020 (العام الأول للوباء) لأول مرة منذ 11 عامًا، في عام 2021، ارتفع هذا الرقم مرة أخرى بمقدار 67745 نسمة ليصل إلى 1،452،289 نسمة، هو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. في انعكاس لشيخوخة المجتمع الياباني، شهدت الفترة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2021، والتي تم نشر أسبابها، زيادة في الوفيات المنسوبة إلى ”الأسباب الطبيعية“ و ”الالتهاب الرئوي التنفسي“. وفي الوقت نفسه، فإن الانخفاض الطبيعي في عدد السكان في اليابان، والذي يتم حسابه عن طريق طرح المواليد من الوفيات، قد تجاوز 600000 نسمة لأول مرة على الإطلاق، ليصل إلى 609392 نسمة.

كما انخفض الزواج بنسبة 4.3٪ إلى أدنى مستوى له بعد الحرب عند 514.242 نسمة. بسبب مواقف اليابان الرافضة للولادات خارج نطاق الزواج والحمل قبل الزواج، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الانخفاض في الزيجات إلى تفاقم الانخفاض في عدد المواليد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)