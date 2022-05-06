ارتفاع عدد حالات إساءة معاملة الأطفال خلال عام 2021 في اليابان

شهدت اليابان رقمًا قياسيًا في عدد تقارير إساءة معاملة الأطفال في عام 2021 بزيادة 1.9٪ إلى 2174.

في عام 2021، أبلغت الشرطة في جميع أنحاء اليابان عن 2174 حالة إساءة معاملة للأطفال، بزيادة سنوية قدرها 1.9٪. وتُعزى الزيادة جزئياً إلى زيادة الاستشارات وتقارير الأطراف الثالثة، بسبب القلق العام المتزايد، فضلاً عن زيادة التعاون بين الشرطة ومكاتب توجيه الأطفال.

من إجمالي الحالات التي تم تحديدها، كان حوالي 80 ٪، أو 1766 حالة، من الاعتداء الجسدي. وبلغ عدد حالات الاعتداء الجنسي 339 حالة، فيما بلغت حالات الإساءة النفسية والإهمال 48 حالة و21 حالة على التوالي. الجناة الرئيسيون هم الأب البيولوجي (1039 حالة)، تليها الأم البيولوجية (568 حالة)، وزوج الأم (371 حالة)، والشريك الذكر للأم (115 حالة).

ارتفع عدد الضحايا المتورطين بنسبة 2.2 ٪، إلى رقم قياسي بلغ 2219 حالة. ومن بين 54 حالة وفاة مرتبطة بإساءة معاملة الأطفال، وقعت 29 حالة وفاة في حالات انتحار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)