دراسة.. معظم النساء والفتيات في اليابان يعانين من فقر الدورة الشهرية

يعاني معظم النساء والفتيات في اليابان من صعوبة في تأمين مستلزمات الدورة الشهرية وسط جائحة كورونا، ما يدفعهن الى استبدالها بخيارات غير آمنة. في أول مسح على الإطلاق حول فقر الدورة الشهرية نفذته وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، أجاب ما يقرب من 10٪ من النساء أنهن يواجهن مشكلة في الحصول على المنتجات الصحية للحيض.

في فبراير/ شباط 2022 أجرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أول مسح لها حول ”فقر الدورة الشهرية“ حيث لا تستطيع بعض النساء شراء المنتجات الصحية لأسباب اقتصادية. تم الحصول على ردود من 3000 امرأة في جميع أنحاء اليابان تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عامًا فيما يتعلق بتجاربهن في الحصول على منتجات الدورة الشهرية أثناء جائحة كورونا.

من بين جميع المستجيبين، قالت 8.1٪ إنهن يواجهن ”بشكل متكرر“ أو ”أحيانًا“ صعوبة في الحصول على منتجات الدورة الشهرية. كان المعدل أكثر من 10٪ بين أولئك الذين تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عامًا. وبحسب دخل الأسرة السنوي، قالت 13.2٪ إنهن ”ليس لديهن دخل“ ، وقالت 16.8٪ إن دخل الأسرة كان أقل من 1 مليون ين، وأجابت 11.6٪ بأن كان دخل الأسرة بين 1 و 3 ملايين ين، مما يشير إلى أن فقر الدورة الشهرية يمثل مشكلة حقيقية للأسر ذات الدخل المنخفض.

عند سؤالهن عن كيفية تعاملهن مع المشكلة، قالت 50٪ أنهن كثيرًا أو أحيانًا ”يغيرن الفوط الصحية أو السدادات القطنية بمعدل أقل“. قال عدد كبير منهن إنهن ”استخدمن المناديل الورقية“ أو حصلن على احتياجاتهن من قبل ”أحد أفراد الأسرة أو رفيق المنزل“. أظهر الاستطلاع أيضًا أن صعوبة الحصول على المنتجات الصحية أجبرت العديد من المشاركات على إلغاء الخطط الشخصية وأثرت سلبًا على أنشطة تربية الأطفال ورعايتهم.

في تقرير بعنوان ”أولويات السياسة لتعزيز أنشطة المرأة والمساواة بين الجنسين 2021”، صرحت الحكومة بوضوح أنها ستسعى إلى القضاء على “فقر الدورة الشهرية” من خلال دعم توزيع المنتجات الصحية للحيض وتحسين برامج الإرشاد. هناك حركة متنامية بين البلديات والمدارس وبعض المرافق التجارية لتوفير منتجات صحية مجانية للحيض، لكن 64.4٪ من المشاركات في الاستطلاع قلن إنهن لم يكن على دراية بمثل هذه البرامج.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)