تعرف على التصنيف العالمي لأفضل الجامعات اليابانية

تم اختيار جامعة توهوكو كأفضل جامعة في اليابان في تصنيف جمعته مجلة تايمز للتعليم العالي البريطانية للجامعات العالمية، قبل جامعتي طوكيو وأوساكا.

للسنة الرابعة على التوالي، احتلت جامعة توهوكو المرتبة الأولى بشكل عام في تصنيفات الجامعات العالمية باليابان 2023، التي جمعتها مجلة تايمز للتعليم العالي البريطانية، تليها جامعة طوكيو، التي احتلت أيضًا المرتبة الثانية في عام 2022. في المرتبة الثالثة جاءت جامعة أوساكا، يليها مباشرة معهد طوكيو للتكنولوجيا. تستمر جامعات اليابان الإمبراطورية السابقة في التواجد القوي في العالم الأكاديمي، مع سبعة منها من بين المؤسسات الثماني التي تحظى بتقدير كبير. من بين الجامعات الخاصة، تقدمت الجامعة المسيحية الدولية مرتبتين لتدخل المراكز العشرة الأولى لأول مرة. تم تصنيف ثلاث جامعات خاصة فقط ضمن أفضل 20 جامعة.

تعاونت شركة Benesse في تصنيف الجامعات اليابانية، الذي يقارن الجامعات وفقًا لـ 16 مؤشر أداء في المجالات أو ”الركائز“ الأربعة الرئيسية التالية: الموارد، المشاركة، النتائج، والبيئة.

أفضل 20 جامعة يابانية

المجموع النهائي الجامعة الموارد المشاركة النتائج البيئة 85.6 جامعة توهوكو 78.6 84.5 98.6 88.6 81.7 جامعة طوكيو 81.3 82.7 96.9 69.0 81.6 جامعة أوساكا 72.2 83.7 96.6 82.7 81.6 معهد طوكيو للعلوم والتكنولوجيا 72.9 84.1 95.9 81.2 80.7 جامعة كيوتو 76.8 78.0 98.8 76.6 79.0 جامعة هوكايدو 67.6 81.2 98.7 79.1 78.8 جامعة كيوشو 69.4 81.9 96.2 76.1 78.1 جامعة ناغويا 71.4 80.5 97.2 70.8 77.5 جامعة تسوكوبا 68.2 83.7 92.0 72.3 72.3 جامعة هيروشيما 60.2 81.1 77.3 75.9 71.7 جامعة كيئو 56.4 78.6 93.2 70.1 71.3 الجامعة المسيحية الدولية 44.8 91.3 57.9 97.1 71.1 جامعة واسيدا 45.6 78.8 94.6 84.1 70.4 جامعة كوبي 60.3 78.3 77.6 70.0 69.0 جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان 80.7 61.5 56.6 70.3 68.3 جامعة هيتوتسوباشي 43.6 81.0 78.0 83.8 67.6 جامعة أكيتا الدولية 44.0 92.1 43.2 90.6 65.8 جامعة أيزو 57.7 81.1 38.0 78.6 64.6 جامعة كانازاوا 59.8 74.9 49.9 69.3 64.3 جامعة صوفيا 37.1 82.7 56.1 89.4

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مجلة تايمز للتعليم العالي.

يُظهر تفصيل كل مجال من المجالات الرئيسية في الترتيب أن الجامعات الوطنية، وخاصة الجامعات الإمبراطورية السابقة، احتلت مرتبة عالية في مجالات ”الموارد“ و ”النتائج“. ومع ذلك، فقد سجلوا درجات أقل في مجال ”البيئة“، الذي يأخذ في الاعتبار نسبة الأساتذة والطلاب الدوليين، حيث احتلت جامعة توهوكو المرتبة الحادية عشرة على مستوى الجامعات الوطنية.

أفضل 10 جامعات يابانية من حيث الموارد

التصنيف (تصنيف 2022) الجامعة 1 (2) جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان 2 (1) جامعة طوكيو 3 (4) جامعة الطب بمحافظة كيوتو 4 (5) كلية الطب بجامعة هاماماتسو 5 (6) جامعة توهوكو 6 (=8) جامعة كيوتو 7 (=8) جامعة طوكيو الطبية 8 (10) جامعة شيغا للعلوم الطبية 9 (―) جامعة واكاياما الطبية 10 (12) جامعة أيتشي الطبية

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مجلة تايمز للتعليم العالي.

أفضل 10 جامعات يابانية من حيث المشاركة

التصنيف (تصنيف 2022) الجامعة 1 (2) الجامعة المسيحية الدولية 2 (1) جامعة أكيتا الدولية 3 (3) جامعة ريتسوميكان آسيا والمحيط الهادئ 4 (19) جامعة هيتوتسوباشي 4 (=9) جامعة كاندا للدراسات الدولية 6 (6) معهد طوكيو للعلوم والتكنولوجيا 7 (=9) جامعة طوكيو 8 (=4) جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية 9 (=4) جامعة توهوكو 10 (12) جامعة كيوشو

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مجلة تايمز للتعليم العالي.

أفضل 10 جامعات يابانية من حيث النتائج

التصنيف (تصنيف 2022) الجامعة 1 (1) جامعة كيوتو 2 (3) جامعة توهوكو 3 (4) جامعة ناغويا 4 (7) جامعة كيوشو 5 (6) جامعة أوساكا 6 (2) جامعة هوكايدو 7 (5) جامعة طوكيو 8 (8) معهد طوكيو للعلوم والتكنولوجيا =9 (10) جامعة كيئو =9 (9) جامعة واسيدا

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مجلة تايمز للتعليم العالي.

أفضل 10 جامعات يابانية من حيث البيئة

التصنيف (تصنيف 2022) الجامعة 1 (1) جامعة ريتسوميكان آسيا والمحيط الهادئ 2 (2) الجامعة المسيجية الدولية 3 (3) جامعة أوساكا جوغاكوئين 4 (7) جامعة كانساي غايداي 5 (4) كلية ميازاكي الدولية 6 (5) جامعة سوكا 7 (20) جامعة كيوتو للدراسات الأجنبية 8 (8) جامعة صوفيا 9 (=12) جامعة ريتاكو 10 (14) جامعة فوكوؤكا النسائية

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مجلة تايمز للتعليم العالي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان لجامعة توهوكو، بيكستا)