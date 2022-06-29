مسح: اليابانيون يأكلون الأرز في كل الأوقات

لا يزال الأرز هو الطعام الرئيسي الأكثر شعبية في اليابان وفقًا لمسح حديث، خاصة في وقت العشاء.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، والتي حللت الوجبات الأسبوعية لـ 30 شخصًا في جميع أنحاء اليابان، أن الطعام الأساسي كان الأرز، والذي استهلكه أكثر من 40٪ من المستجيبين، وأن حوالي 40٪ من جميع المواد الغذائية المستهلكة تم إنتاجها في اليابان.

هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إجراء المسح، والذي تم عقده في السنة المالية 2020. وتضمنت الطريقة مسحًا كميًا بالإضافة إلى مسح قائم على الصور. بالنسبة لهذا الأخير، تم اختيار 30 شخصًا يمثلون عينة غير متحيزة من حيث الجنس والعمر ومحل السكن. طُلب منهم تصوير وجباتهم خلال فترة أسبوع واحد بين نوفمبر / تشرين الثاني وديسمبر / كانون الأول 2021.

وفقًا للنتائج، من إجمالي 630 وجبة (ثلاث وجبات يومية على مدار سبعة أيام لـ 30 شخصًا)، استحوذ الأرز على النسبة الأكبر (41.1٪)، يليه الخبز (18.7٪)، المعكرونة (14.1٪)، و”أخرى “(تتكون الوجبات بشكل أساسي من أطباق جانبية فقط أو فواكه أو حلويات) (10.3٪). يميل الرجال إلى اختيار الخبز أو المعكرونة، بينما تأكل النساء كميات أكبر نسبيًا من الأرز.

كان الخبز هو العنصر الرئيسي في وجبة الإفطار بنسبة 34.3٪، يليه الأرز و ”أخرى“ بنسبة 16.2٪ لكل منهما. بينما تخطى 31.9٪ وجبة الإفطار. بالنسبة للغداء، تناول 36.7٪ أرزًا، و28.6٪ نودلز، و17.1٪ خبزًا. كان الأرز أيضًا هو العنصر الرئيسي الأكثر شيوعًا في العشاء، بنسبة 70.5٪، يليه المعكرونة بنسبة 12.4٪، ثم ”أخرى“ بنسبة 10.0٪، والخبز بنسبة 4.8٪.

من بين 30 مشاركًا في الاستطلاع، تم إنتاج 40٪ من الطعام المستهلك لأسبوع الوجبات في اليابان، مقارنة بـ 37٪ في المسح السابق. وكانت النسبة 41٪ بين الرجال و39٪ بين النساء. حسب الفئة العمرية، كان المعدل 40٪ بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا، و39٪ بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا، و 41٪ بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 74 عامًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)