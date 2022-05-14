اليابان ضمن أفضل الدول التي قدمت براءات اختراع للعالم 2021

في عام 2021، تلقى مكتب البراءات الأوروبي رقمًا قياسيًا بلغ 188600 طلب براءة اختراع. حسب الدولة، احتلت اليابان المرتبة الثالثة مرة أخرى بعد الولايات المتحدة وألمانيا في عدد الإيداعات، لكنها أظهرت انخفاضًا بنسبة 1.2٪ عن العام السابق.

وفقًا لمؤشر براءات الاختراع لعام 2021 الذي أعلنه مكتب براءات الاختراع الأوروبي، زاد عدد طلبات البراءات الدولية المودعة لديه بنسبة 4.5٪ عن العام السابق ليصل إلى 188600 طلبًا.

واصلت اليابان احتلال المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وألمانيا. ومع ذلك، انخفضت إيداعاتها بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي لتصل إلى 21681 طلب، مسجلة بذلك انخفاضًا للعام الثالث على التوالي، وشكلت 11٪ من إجمالي العدد المستلم. من حيث المجال التقني، قدمت اليابان 1830 تطبيقا للآلات والأجهزة الكهربائية والطاقة. 1417 للاتصالات الرقمية، و1379 للنقل.

اقترح المكتب الأوروبي للبراءات أن أحد التفسيرات لانخفاض عدد الطلبات من اليابان قد يكون أن ”الشركات اليابانية قوية في تسجيل براءات الاختراع في الصناعات الأكثر نضجًا، ولكنها أقل نشاطًا نسبيًا في التقنيات الرقمية والرعاية الصحية، والتي كانت المحرك الرئيسي للنمو في تطبيقات براءات الاختراع. في المكتب الأوروبي للبراءات بشكل عام في عام 2021. “

عدد براءات الاختراع المسجلة لدى المكتب الأوروبي للبراءات في عام 2021 حسب الدولة

الدولة الرقم الذي تم تقديمه (التغيير على أساس سنوي) الولايات المتحدة 46,533 (5.2%+) ألمانيا 25,969 (0.3%+) اليابان 21,681 (1.2%-) الصين 16,665 (24.0%+) فرنسا 10,537 (0.7%-) كوريا الجنوبية 9,394 (3.4%+) سويسرا 8,442 (3.9%+) هولندا 6,581 (3.1%+) بريطانيا 5,627 (1.2%-) السويد 4,954 (12.0%+)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مكتب براءات الاختراع الأوروبي.

بالنظر إلى الإيداعات من الشركات اليابانية الفردية، ظلت سوني في المقدمة للعام السادس على التوالي. بشكل عام، ارتفع ترتيب سوني بعد أن احتلت المرتبة 11 على مستوى العالم في 2018، والتاسع في 2019، والثامنة في كل من 2020 و2021.

أفضل 10 شركات يابانية من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة لدى المكتب الأوروبي للبراءات

الشركة عدد الطلبات سوني 1,465 باناسونيك 781 هيتاتشي 774 كانون 565 ميتسوبيشي للإلكترونيات 540 فوجي فيلم 512 إن تي تي دوكومو 461 تويوتا 385 دايكين 375 توشيبا 348

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مكتب براءات الاختراع الأوروبي.

أفضل 10 شركات عالمية حسب عدد براءات الاختراع المسجلة لدى المكتب الأوروبي للبراءات

الشركة عدد الطلبات هواوي (الصين) 3,544 سامسونغ (كوريا الجنوبية) 2,439 إل جي (كوريا الجنوبية) 2,422 إريكسون (السويد) 1,884 سيمنز (ألمانيا) 1,720 ريثيون تكنولوجيز (الولايات المتحدة) 1,623 كوالكوم (الولايات المتحدة) 1,534 سوني (اليابان) 1,465 فيلبس (هولندا) 1,311 بوش (الولايات المتحدة) 1,289

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مكتب براءات الاختراع الأوروبي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)