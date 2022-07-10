تعرف على المهن التي يحلم بها أطفال اليابان

كشفت دراسة استقصائية سنوية حول الوظيفة التي يريد تلاميذ الصف الأول الابتدائي القيام بها في المستقبل أنه في عام 2022 كانت الفتيات يحلمن بأن يصبحن خبازات، في حين أن الوظيفة التي يحلم بها الأولاد كانت أن يصبحوا ضباط شرطة.

سألت دراسة استقصائية 4000 طفل على وشك عن دخول المرحلة الابتدائية ما هي الوظيفة التي يرغبون في القيام بها عندما يكبرون. بنسبة 14.6٪، كانت المهنة الأكثر شعبية بشكل عام هي صناعة الحلويات أو الخباز. بالمقارنة مع الترتيب الذي مضى عليه عشرين عامًا، يمكن ملاحظة أن المهن المتعلقة بحياة الأشخاص وسلامتهم قد صعدت في الترتيب، بما في ذلك ضابط شرطة في المرتبة الثانية، ورجل إطفاء أو عامل إنقاذ في المركز الرابع، وطبيب في المركز الخامس. تم إجراء المسح من قبل شركة كوراراي، التي تقوم بتصنيع الجلود الاصطناعية للحقائب المدرسية.

الوظائف التي يحلم الأطفال العمل بها في المستقبل

2022 2002 1 خباز رياضي 2 ضابط شرطة خباز 3 رياضي بائع زهور 4 رجل إطفاء أو عامل إنقاذ ممرض 5 طبيب معلم 6 فنان نجار أو حرفي 7 سائق فنان 8 نجم تلفزيوني أو شخصية أنيمي ضابط شرطة 9 يوتيوبر رجل إطفاء أو عامل إنقاذ 9 بائع زهور طبيب

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى مسح شركة كوراراي السنوي.

نظرًا لأن 26.4٪ من الفتيات اخترن صانعة حلوى أو خبازة، فقد أصبح الآن الاختيار الأفضل بالنسبة لهن لمدة 24 عامًا على التوالي منذ بدء الاستطلاع. وفي الوقت نفسه، في المركزين الرابع والخامس على التوالي، احتلت وظيفة طبيبة وضابطة شرطة أعلى رقم مسجل حتى الآن في الاستطلاع. وبنسبة 16.8٪، صنف الفتيان مرة أخرى ضابط الشرطة لوظيفة أحلامهم، بعد أن احتلت المرتبة الأولى على الإطلاق في العام الماضي. أظهرت وظيفة باحث، التي احتلت المركز الخامس، ارتفاعًا بطيئًا في الشعبية وارتفعت أيضًا اليوتيوبر، ووصلت إلى تصنيف قياسي مرتفع في المركز السادس.

وظيفة أحلام الفتيات

2022 2002 1 خبازة خبازة 2 فنانة بائعة زهور 3 بائعة زهور ممرضة 4 طبيبة معلمة 5 ضابطة شرطة فنانة 6 مدرسة روضة أطفال مدرسة روضة أطفال 7 ممرضة خبيرة تجميل 8 معلمة طبيبة 9 العمل في محل آيس كريم معلمة موسيقى 10 خبيرة تجميل عاملة في متجر للحيوانات الأليفة أو مربية حيوانات أليفة

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى مسح شركة كوراراي السنوي.

وظيفة أحلام الفتيان

2022 2002 1 ضابط شرطة رياضي 2 رياضي نجار أو حرفي 3 رجل إطفاء أو عامل إنقاذ ضابط شرطة 4 سائق رجل إطفاء أو عامل إنقاذ 5 باحث سائق 6 يوتيوبر خباز 7 نجم تلفزيوني أو شخصية أنيمي طبيب 8 طبيب طباخ 9 خباز عامل في محل ألعاب 10 نجار أو حرفي طيار

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى مسح شركة كوراراي السنوي.

سُئل الآباء أيضًا عن الوظائف التي يرغبون في أن يشغلها أطفالهم في المستقبل. وجاءت أعلى نسبة ممرض/ ممرضة (18.4٪)، يليها موظف حكومي/ موظفة حكومية (15.3٪)، ثم طبيب/ طبيبة (8.2٪). كان الاختيار الأول لأولياء أمور الأولاد هو موظف عام (24.1٪)، إلى جانب موظف في شركة (10.3٪)، وطبيب (7.8٪). كان اختيار أولياء أمور الأولاد والبنات وظيفة موظف حكومي بشكل كبير، مؤشرًا على أن حلمهم هو أن يحصل أطفالهم على وظائف آمنة ومستقرة في المستقبل.

الوظائف التي يرغب الآباء والأمهات أن يحصل عليها بناتهم في المستقبل

2022 2002 1 ممرضة ممرضة 2 موظفة حكومية موظفة حكومية 3 طبيبة مدرسة في روضة أطفال 4 أخصائية طبية معلمة 5 صيدلية طبيبة 6 موظفة في شركة صيدلية 7 مدرسة في روضة أطفال موظفة في شركة 8 معلمة فنانة 9 خبازة خبيرة تجميل 10 خبيرة تجميل مضيفة جوية

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى مسح شركة كوراراي السنوي.

الوظائف التي يرغب الآباء والأمهات أن يحصل عليها أولادهم في المستقبل

2022 2002 1 موظف حكومي موظف حكومي 2 موظف في شركة رياضي 3 طبيب طبيب 4 رياضي نجار أو حرفي 5 رجل إطفاء أو عامل إنقاذ موظف في شركة 6 ضابط شرطة مهندس 7 مهندس معلم 8 باحث رجل إطفاء أو عامل إنقاذ 9 صيدلي طيار 10 طيار / مهندس معماري باحث

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى مسح شركة كوراراي السنوي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)