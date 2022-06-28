انخفاض عدد سكان اليابان في 46 محافظة من أصل 47

في محافظة أكيتا، 9.5٪ من السكان البالغ عددهم 945.000 نسمة تقل أعمارهم عن 15 عامًا، بينما يبلغ 19.9٪ منهم 75 عامًا أو أكثر. هذا مثال متطرف، لكن 45 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان بها عدد أكبر من السكان الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكبر من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.

وفقًا لتقدير صادر عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، كان إجمالي عدد سكان اليابان اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين 2021، 125،502،000 نسمة، بانخفاض سنوي قدره 644،000 نسمة أو 0.51٪. هذا هو أكبر انخفاض منذ عام 1950، عندما توفرت الإحصاءات لإجراء المقارنات لأول مرة.

في الخريطة أدناه، يُشار إلى معدل الزيادة أو النقصان السكاني حسب المحافظة بواسطة ظل اللون. المحافظة الوحيدة التي شهدت زيادة (تظهر باللون الأحمر) هي محافظة أوكيناوا، حيث كانت الزيادة السكانية بنسبة 0.07٪ أقل من الزيادة البالغة 0.41٪ في العام السابق. شهدت المحافظات الـ 46 المتبقية انخفاضًا في عدد السكان (باللون الأزرق). كلما كان اللون الأزرق أغمق، زاد الانخفاض. يمكن ملاحظة انخفاض كبير في عدد السكان في منطقة توهوكو وعلى جانب بحر اليابان من البلاد. في هذه المناطق، شهدت 11 محافظة انخفاضًا سكانيًا بأكثر من 1.0٪، بما في ذلك أكيتا (1.52٪)، أوموري (1.35٪)، ياماغاتا (1.23٪)، وناغاساكي (1.18٪). بالإضافة إلى ذلك، شهدت خمس محافظات تغير سكانها من زيادة إلى انخفاض، بينما شهدت 33 محافظة معدلًا أكبر للانخفاض مقارنة بالعام السابق.

حسب المحافظات، كان لدى طوكيو أكبر عدد من السكان، حيث بلغ 14.0 مليون نسمة، يشكلون 11.2 ٪ من إجمالي السكان، تليها كاناغاوا بنسبة 9.2 مليون نسمة، 7.4٪ من إجمالي السكان، أوساكا 8.8 مليون نسمة، 7٪، وأيتشي 7.5 مليون. نسمة، 6%. المناطق الحضرية الرئيسية الثلاث في اليابان هي منطقة العاصمة طوكيو (36.9 مليون نسمة) ومنطقة ناغويا الحضرية (11.2 مليون نسمة) ومنطقة أوساكا الحضرية (18.1 مليون نسمة). إجمالاً، يعيش 52.8٪ من إجمالي سكان اليابان في هذه المناطق الحضرية الثلاث.

وفي الوقت نفسه، كانت محافظة توتوري أصغر عدد من السكان، حيث بلغ 549000 نسمة، وهو ما يمثل 0.4 ٪ من إجمالي السكان، تليها محافظة شيماني عند 665000 نسمة (0.5 ٪) وكوتشي عند 684000 نسمة (0.5%).

حسب الفئة العمرية، كان 11.8٪ من السكان أقل من 15 عامًا، في حين أن 59.4٪ تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا، و28.9٪ تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر. حسب المحافظة، كان لأوكيناوا أعلى نسبة من السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، بنسبة 16.5 ٪، تليها شيغا بنسبة 13.4٪. وفي الوقت نفسه، كان لدى أكيتا أدنى نسبة تحت سن 15، عند 9.5٪، تليها أوموري بنسبة 10.4٪.

كانت النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا في اتجاه تنازلي بشكل عام، حيث انخفضت في جميع المحافظات مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت النسبة المئوية للسكان الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر النسبة المئوية تحت سن 15 عامًا في جميع المحافظات باستثناء أوكيناوا وشيغا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)