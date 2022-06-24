1 من كل 3 خريجين جدد يترك وظيفته الأولى في غضون 3 سنوات في اليابان.. تعرف على الأسباب

بينما اعتبرت الأجيال السابقة أن التوظيف مدى الحياة هو القاعدة الأساسية المفضلة لديهم، إلا أن 30٪ من الخريجين اليابانيين الجدد تركوا العمل في غضون ثلاث سنوات من بدء عملهم في الوظيفة الأولى لهم.

أجرى الاتحاد النقابي الياباني ”رينغو“ مسحًا من أواخر فبراير/شباط حتى أوائل مارس/ آذار 2022، استهدف خريجي الجامعات الذين كانوا في سنتهم الثانية إلى الخامسة بعد بدء العمل بدوام كامل. تلقى الاستطلاع 1000 إجابة صالحة.

مع وجود أغلبية ساحقة تبلغ 33.9٪، كان السبب الرئيسي الذي قدمه المستجيبون لاختيار شركتهم الأولى بعد التخرج هو أنها عرضت ”فرصة عمل دائم“. تبع ذلك 20.7٪ ”مهتمون بنوع العمل“ و20.1٪ شعروا بأنه ”وظيفة محفزة للطموح“. كما تم إظهار التوازن بين العمل والحياة كأحد العوامل، حيث تشير نسبة الردود إلى حزم المزايا والإجازات السنوية وعدم الاضطرار إلى الانتقال لمكان أخر أكثر من 10٪.

أظهر الاستطلاع أن 66.8٪ من المستجيبين (بما في ذلك أولئك الذين هم في إجازة رعاية الأطفال أو إجازة أخرى) لا يزالون يعملون في الشركة الأولى التي انضموا إليها. بالنظر إلى أولئك الذين توقفوا عن العمل في شركتهم الأولى، فإن 7.7٪ تركوا العمل خلال الأشهر الستة الأولى، 6.2٪ بعد ستة أشهر إلى سنة واحدة، 10.4٪ بعد عام إلى عامين، و5.2٪ بعد عامين إلى ثلاثة أعوام. ما يقرب من 30 ٪ في المجموع تركوا وظائفهم الأولى خلال السنوات الثلاث الأولى.

كان السبب الأكثر شيوعًا الذي قدمه الخريجون الجدد لتركهم الوظيفة الأولى بنسبة 40.1٪ هو أن ”الوظيفة لم تكن ملائمة“، يليها 31.0٪ أنها كانت بسبب ”ساعات العمل وشروط الإجازة“، و27.4٪ بسبب ”الراتب“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)