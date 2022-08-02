كيف غيّر فيروس كورونا طقوس الموت والجنازة في اليابان؟

خلال جائحة كورونا أدى خطر العدوى إلى إقامة جنازات أصغر حجمًا تميل إلى حضور عدد محدود من أفراد الأسرة والأقارب في اليابان.

أشارت شركة كاماكورا شينشو، وهي شركة مقرها طوكيو تقدم خدمات الجنازات وغيرها من الخدمات، إلى أن الجنازات التقليدية التي تضم مجموعة واسعة من الحاضرين، والتي شكلت ما يقرب من نصف جميع خدمات الجنازات وفقًا لمسح أجرته لعام 2020، انخفضت إلى 25.9٪ في عام 2022.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الجنازات العائلية، التي يقتصر المشاركون فيها على أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين، إلى 55.7٪ من جميع الجنازات. وشكلت جنازات اليوم الواحد 6.9٪ من الإجمالي، بينما كانت 11.4٪ مراسم وداع قصيرة في محرقة الجثث دون أي مراسم أو طقوس دينية، أي أكثر من ضعف النسبة المئوية للمسح السابق الذي أجري في عام 2020.

كان هناك تحول بعيدًا عن الجنازات المزدحمة نحو القيام بالمراسم على نطاق أصغر من أجل تقليل خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وصل متوسط عدد الحاضرين لكل جنازة، والذي كان بالفعل في اتجاه تنازلي، إلى مستوى منخفض جديد يبلغ 38 شخصًا في عام 2022. وكان متوسط تكلفة الجنازة 1.107000 ين، بانخفاض قدره 736000 ين مقارنة بمسح عام 2020، الذي فحص الجنازات في اليابان قبل الوباء مباشرة.

وبلغ متوسط المبلغ الذي يتم تقديمه كمواساة للعائلة التي لديها متوفي 472،000 ين، بانخفاض قدره 239،000 ين مقارنة بمسح عام 2020. قد تكون حقيقة أن المبلغ الذي يُتوقع من الشخص دفعه في الجنازة ثابتًا إلى حد ما هو أحد العوامل الكامنة وراء انخفاض عدد الحاضرين في السنوات الأخيرة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)