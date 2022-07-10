تجاوز الاكتفاء الذاتي من الأخشاب في اليابان 40٪ لأول مرة منذ 50 عامًا

ارتفع معدل الاكتفاء الذاتي من الأخشاب في اليابان على مدار السنوات العشر الماضية، وفي عام 2020 استعاد عافيته إلى مستوى 40٪ للمرة الأولى منذ ما يقرب من نصف قرن. في حين أن هناك تدابير معمول بها لتعزيز استخدام الأخشاب المحلية، فإن الزيادة في استخدام رقائق الخشب لتوليد طاقة الكتلة الحيوية هي التي تسببت في زيادة المعدل.

وفقًا للتقرير السنوي لوزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك عن الغابات والحراجة في اليابان، بلغ معدل الاكتفاء الذاتي من الأخشاب، والذي يشير إلى نسبة الأخشاب المستهلكة محليًا في اليابان إلى 41.8٪ في عام 2020.

كانت النسبة تبلغ 96.1٪ في عام 1955، ولكن بعد ذلك انخفض المعدل بشكل مطرد بسبب الزيادة في الأخشاب المستوردة الرخيصة ووصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 18.8٪ في عام 2002. الغابات الاصطناعية، المزروعة كجزء من الإجراءات الحكومية للترويج للأخشاب المحلية، والتي أصبحت مؤخرًا جاهزة للحصاد. كما أدت زيادة الطلب على الوقود، بما في ذلك رقائق الخشب المستخدمة لتوليد طاقة الكتلة الحيوية كجزء من التحول في إزالة الكربون، إلى زيادة المعروض من الأخشاب المحلية. في السنوات العشر منذ عام 2011، ارتفع معدل الاكتفاء الذاتي بشكل مستمر. وكانت آخر مرة تجاوز فيها المعدل 40٪ قبل 48 عاما عام 1972.

بلغ إجمالي الطلب على الأخشاب في عام 2020 ما يعادل 74.4 مليون متر مكعب. تسبب جائحة كورونا في انخفاض الطلب على المساكن، لذلك انخفض هذا الرقم الإجمالي بمقدار 7.5 مليون متر مكعب عن عام 2019.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)