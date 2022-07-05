مسح: واحد من كل 76 شخص منعزل اجتماعيًا في أحدا أحياء طوكيو.. تعرف على الأسباب

سلط مسح شامل أجرته بلدية إيدوغاوا في طوكيو الضوء على ظاهرة العزلة الاجتماعية أو ”هيكيكوموري“.

كشفت دراسة استقصائية واسعة النطاق حول العزلة الاجتماعية ”هيكيكوموري“ والتي تم إجراؤها في حي إيدوغاوا في طوكيو في السنة المالية 2021 أن 7919 شخصًا من 7604 أسرة في البلدية كانوا من الهيكيكوموري، ويعيشون معزولين عن المجتمع.

تم إجراء المسح في الفترة من يوليو/ تموز 2021 إلى فبراير/ شباط 2022، واستهدف 180 ألف أسرة من بين ما يقرب من 350 ألف أسرة (أو 700 ألف نسمة) في المجموع. تشمل الأسر التي شملها الاستطلاع الأفراد الذين لا يخضعون للضريبة على الدخل ولا يتلقون خدمات حكومية مثل الرعاية التمريضية. استجاب ما مجموعه حوالي 100000 أسرة للمسح. إذا تم تضمين 1113 طالبًا غائبًا لمدة طويلة معروفين لمجلس التعليم و64 آخرين يتلقون بالفعل مساعدة من الحي، يرتفع إجمالي عدد حالات العزلة الاجتماعية أو ”هيكيكوموري“ كمل يطلق عليها باللغة اليابانية إلى 9096 حالة، وهو ما يمثل واحدًا من كل 76 مقيمًا في الحي.

ومن بين 7919 شخصًا تم تصنيفهم على أنهم منعزلون في المسح، كان 51.4٪ من النساء و48.3٪ من الرجال. حسب الأجيال، استحوذ من هم في الأربعينيات من العمر على أعلى نسبة، حيث بلغت 17.1٪، تليها 16.6٪ لمن هم في الخمسينات من العمر و13.9٪ لمن هم في الثلاثينيات من العمر، بحيث كان حوالي نصف جميع الهيكيكوموري في سن الثلاثينيات إلى الخمسينيات.

كانت المدة الأكثر شيوعًا لعزلتهم الاجتماعية هي من عام إلى عامين (28.7٪)، ولكن هناك أيضًا العديد ممن تتراوح أعمارهم بين الثلاثينات والخمسينات من عمرهم معزولين لأكثر من 10 سنوات.

تشمل أكثر الأسباب شيوعًا لتصبح منعزلاً اجتماعيًا المرض الذي يتطلب علاجًا طبيًا طويل الأمد، أو عدم الملاءمة في العمل، أو عدم النجاح في البحث عن عمل.

عندما سئلوا عما يريدون، أجاب 32٪ بأنه لا حاجة إلى أي شيء لأن الوضع الحالي جيد، وهو أعلى بكثير من 21٪ الذين أرادوا الاستعداد للبحث عن عمل أو 15٪ كانوا يأملون في أن يكونوا قادرين على العمل، حتى لو فقط لفترة قصيرة من الزمن.

تستخدم حكومة بلدية إيدوغاوا المعلومات من المسح لصياغة سياسات لمساعدة المنعزلين الاجتماعيين وأفراد أسرهم. كان الاستطلاع بمثابة حافز بالفعل لـ 54 شخصًا لتلقي مساعدة مباشرة من البلدية بعد الاتصال بالخط الساخن للاستشارات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)