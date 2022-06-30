مسح: أكثر من 40% من الرجال اليابانيين لم يسبق لهم المواعدة من قبل!

تتمتع اليابان بواحد من أدنى معدلات المواليد وأكبر عدد من كبار السن والمعمرين في العالم، وكان هذا منذ فترة طويلة مصدر قلق سياسي للحكومة. تظهر نتائج استطلاع حديث أن العديد من اليابانيين في العشرينات والثلاثينات من العمر لم يسبق لهم أن كانوا في موعد غرامي، مما يشير إلى أن البلاد لديها الكثير لتفعله لوقف انخفاض عدد سكانها.

أظهر تقرير الحكومة اليابانية حول المساواة بين الجنسين 2022، الذي نشره مكتب مجلس الوزراء، أن الأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر، والذين يعدون في السن الأنسب للزواج، بعيدون في الواقع عن العلاقات الرومانسية.

في استطلاع للرأي أجري في عام 2021، قال 65.8٪ من الرجال و51.8٪ من النساء في العشرينيات من العمر إنه ”ليس لديهم زوج أو شريك“. من بين المستجيبين الذين هم في الثلاثينيات من العمر، كان 35.5٪ من الرجال و27.0٪ من النساء في وضع مماثل.

بالإضافة إلى ذلك، عندما سُئل الرجال غير المتزوجين عن عدد الأشخاص الذين تواعدوا معهم منذ التخرج من المدرسة الإعدادية، أجاب 39.8٪ ممن هم في العشرينات من العمر و34.1٪ من أولئك في الثلاثينيات بـ ”صفر“. في المقابل، من بين النساء العازبات اللواتي ليس لديهن خبرة في المواعدة، كان 25.1٪ في العشرينات من العمر و 21.5٪ في الثلاثينيات من العمر، مما يشير إلى أن الرجال كانوا متأخرين عن النساء في المواعدة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)