تعرف على أبرز الاعتداءات ضد السياسيين في اليابان منذ عام 1945

تعرف على أبرز الاعتداءات ضد السياسيين في اليابان منذ عام 1945سياسة
ملخص للهجمات على السياسيين والشخصيات الرئيسية الأخرى في اليابان خلال فترة ما بعد الحرب.
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الاعتداءات على سياسيين وشخصيات أخرى في اليابان
|التاريخ
|الحادث
|يوليو/ تموز 1960
|طعن رئيس الوزراء كيشي نوبوسوكي في فخذه وأصيب بجروح خطيرة على يد ناشط يميني خارج مقر مجلس الوزراء.
|أكتوبر/ تشرين الأول 1960
|اغتيال زعيم الحزب الاشتراكي الياباني أسانوما إينجيرو خلال خطاب بالسيف على يد شاب يميني.
|يوليو/ تموز 1963
|مجموعة يمينية تضرم النار في منزل وزير البناء كونو إيتشيرو
|مارس/ آذار 1964
|إصابة السفير الأمريكي إدوين رايشاور بجروح خطيرة في هجوم بسكين شنه شاب ياباني خارج السفارة.
|يونيو/ حزيران 1975
|رئيس الوزراء ميكي تاكيو يتعرض للكمات في وجهه من قبل عضو في مجموعة يمينية بينما كان ينتظر بدء جنازة رئيس الوزراء السابق ساتو إيساكو.
|يناير/ كانون الثاني 1990
|إصابة عمدة ناغاساكي، موتوشيما هيتوشي، بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد أعضاء جماعة يمينية.
|فبراير/ شباط 1990
|تعرض المشرع في مجلس النواب همادا كويئتشي لهجوم بقضيب معدني من قبل عضو في جماعة إجرامية منظمة.
|أكتوبر/ تشرين الأول 1990
|تعرض النائب في مجلس النواب نيوا هيوسوكي للطعن في حفل أقيم في قاعدة مورياما لقوات الدفاع الذاتي في ناغويا، وتوفي بعد 12 يومًا.
|مارس/ آذار 1992
|إطلاق نار على نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي كانيمارو شين أثناء إلقاء خطاب. أصاب الرصاص المنصة، لكن كانيمارو لم يصب بأذى.
|مارس/ آذار 1995
|إصابة المفوض العام للشرطة الوطنية كونيماتسو تاكاجي برصاصة أمام منزله في حي أراكاوا بطوكيو على يد رجل يرتدي قناعًا أبيض.
|مايو/ أيار 1995
|انفجار طرد مفخخ كان مخصصًا لمحافظ طوكيو أوشيما يوكيو، مما أدى إلى إصابة شخصين آخرين.
|أكتوبر/ تشرين الأول 1996
|إطلاق النار على عمدة مبتاكي ياناغاوا يوشيرو بمحافظة غيفو وإصابته بجروح خطيرة في منزله.
|أكتوبر/ تشرين الأول 2002
|تعرض النائب في مجلس النواب إيشي كوكي للطعن حتى الموت أمام منزله على يد عضو في جماعة يمينية.
|أغسطس/ آب 2006
|حرق منزل كبير أمناء مجلس الوزراء السابق كاتو كويئتشي والمكتب المجاور له في تسوروكا بمحافظة ياماغاتا على يد مجموعة يمينية.
|أبريل/ نيسان 2007
|قتل عمدة ناغاساكي إيتو إيتشو برصاص أحد أعضاء جماعة الجريمة المنظمة أثناء حملته الانتخابية لإعادة انتخابه.
|يوليو/تموز 2022
|إصابة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي برصاصة في ظهره من بندقية أثناء حملته في نارا لدعم مرشح في انتخابات مجلس الشيوخ، وقد توفي في نفس اليوم متأثرا بجراحه.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: محققون من الشرطة يعملون بالقرب من مكان إطلاق النار على رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي أمام محطة ياماتو-سايداجي في نارا. الصورة من وكالة أنباء كيودو)