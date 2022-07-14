تعرف على أبرز الاعتداءات ضد السياسيين في اليابان منذ عام 1945

سياسة

ملخص للهجمات على السياسيين والشخصيات الرئيسية الأخرى في اليابان خلال فترة ما بعد الحرب.
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الاعتداءات على سياسيين وشخصيات أخرى في اليابان

التاريخ الحادث
يوليو/ تموز 1960 طعن رئيس الوزراء كيشي نوبوسوكي في فخذه وأصيب بجروح خطيرة على يد ناشط يميني خارج مقر مجلس الوزراء.
أكتوبر/ تشرين الأول 1960 اغتيال زعيم الحزب الاشتراكي الياباني أسانوما إينجيرو خلال خطاب بالسيف على يد شاب يميني.
يوليو/ تموز 1963 مجموعة يمينية تضرم النار في منزل وزير البناء كونو إيتشيرو
مارس/ آذار 1964 إصابة السفير الأمريكي إدوين رايشاور بجروح خطيرة في هجوم بسكين شنه شاب ياباني خارج السفارة.
يونيو/ حزيران 1975 رئيس الوزراء ميكي تاكيو يتعرض للكمات في وجهه من قبل عضو في مجموعة يمينية بينما كان ينتظر بدء جنازة رئيس الوزراء السابق ساتو إيساكو.
يناير/ كانون الثاني 1990 إصابة عمدة ناغاساكي، موتوشيما هيتوشي، بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد أعضاء جماعة يمينية.
فبراير/ شباط 1990 تعرض المشرع في مجلس النواب همادا كويئتشي لهجوم بقضيب معدني من قبل عضو في جماعة إجرامية منظمة.
أكتوبر/ تشرين الأول 1990 تعرض النائب في مجلس النواب نيوا هيوسوكي للطعن في حفل أقيم في قاعدة مورياما لقوات الدفاع الذاتي في ناغويا، وتوفي بعد 12 يومًا.
مارس/ آذار 1992 إطلاق نار على نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي كانيمارو شين أثناء إلقاء خطاب. أصاب الرصاص المنصة، لكن كانيمارو لم يصب بأذى.
مارس/ آذار 1995 إصابة المفوض العام للشرطة الوطنية كونيماتسو تاكاجي برصاصة أمام منزله في حي أراكاوا بطوكيو على يد رجل يرتدي قناعًا أبيض.
مايو/ أيار 1995 انفجار طرد مفخخ كان مخصصًا لمحافظ طوكيو أوشيما يوكيو، مما أدى إلى إصابة شخصين آخرين.
أكتوبر/ تشرين الأول 1996 إطلاق النار على عمدة مبتاكي ياناغاوا يوشيرو بمحافظة غيفو وإصابته بجروح خطيرة في منزله.
أكتوبر/ تشرين الأول 2002 تعرض النائب في مجلس النواب إيشي كوكي للطعن حتى الموت أمام منزله على يد عضو في جماعة يمينية.
أغسطس/ آب 2006 حرق منزل كبير أمناء مجلس الوزراء السابق كاتو كويئتشي والمكتب المجاور له في تسوروكا بمحافظة ياماغاتا على يد مجموعة يمينية.
أبريل/ نيسان 2007 قتل عمدة ناغاساكي إيتو إيتشو برصاص أحد أعضاء جماعة الجريمة المنظمة أثناء حملته الانتخابية لإعادة انتخابه.
يوليو/تموز 2022 إصابة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي برصاصة في ظهره من بندقية أثناء حملته في نارا لدعم مرشح في انتخابات مجلس الشيوخ، وقد توفي في نفس اليوم متأثرا بجراحه.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: محققون من الشرطة يعملون بالقرب من مكان إطلاق النار على رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي أمام محطة ياماتو-سايداجي في نارا. الصورة من وكالة أنباء كيودو)

الحزب الليبرالي الديمقراطي شينزو آبى الحكومة اليابانية