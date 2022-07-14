تعرف على أبرز الاعتداءات ضد السياسيين في اليابان منذ عام 1945

التاريخ الحادث

يوليو/ تموز 1960 طعن رئيس الوزراء كيشي نوبوسوكي في فخذه وأصيب بجروح خطيرة على يد ناشط يميني خارج مقر مجلس الوزراء.

أكتوبر/ تشرين الأول 1960 اغتيال زعيم الحزب الاشتراكي الياباني أسانوما إينجيرو خلال خطاب بالسيف على يد شاب يميني.

يوليو/ تموز 1963 مجموعة يمينية تضرم النار في منزل وزير البناء كونو إيتشيرو

مارس/ آذار 1964 إصابة السفير الأمريكي إدوين رايشاور بجروح خطيرة في هجوم بسكين شنه شاب ياباني خارج السفارة.

يونيو/ حزيران 1975 رئيس الوزراء ميكي تاكيو يتعرض للكمات في وجهه من قبل عضو في مجموعة يمينية بينما كان ينتظر بدء جنازة رئيس الوزراء السابق ساتو إيساكو.

يناير/ كانون الثاني 1990 إصابة عمدة ناغاساكي، موتوشيما هيتوشي، بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد أعضاء جماعة يمينية.

فبراير/ شباط 1990 تعرض المشرع في مجلس النواب همادا كويئتشي لهجوم بقضيب معدني من قبل عضو في جماعة إجرامية منظمة.

أكتوبر/ تشرين الأول 1990 تعرض النائب في مجلس النواب نيوا هيوسوكي للطعن في حفل أقيم في قاعدة مورياما لقوات الدفاع الذاتي في ناغويا، وتوفي بعد 12 يومًا.

مارس/ آذار 1992 إطلاق نار على نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي كانيمارو شين أثناء إلقاء خطاب. أصاب الرصاص المنصة، لكن كانيمارو لم يصب بأذى.

مارس/ آذار 1995 إصابة المفوض العام للشرطة الوطنية كونيماتسو تاكاجي برصاصة أمام منزله في حي أراكاوا بطوكيو على يد رجل يرتدي قناعًا أبيض.

مايو/ أيار 1995 انفجار طرد مفخخ كان مخصصًا لمحافظ طوكيو أوشيما يوكيو، مما أدى إلى إصابة شخصين آخرين.

أكتوبر/ تشرين الأول 1996 إطلاق النار على عمدة مبتاكي ياناغاوا يوشيرو بمحافظة غيفو وإصابته بجروح خطيرة في منزله.

أكتوبر/ تشرين الأول 2002 تعرض النائب في مجلس النواب إيشي كوكي للطعن حتى الموت أمام منزله على يد عضو في جماعة يمينية.

أغسطس/ آب 2006 حرق منزل كبير أمناء مجلس الوزراء السابق كاتو كويئتشي والمكتب المجاور له في تسوروكا بمحافظة ياماغاتا على يد مجموعة يمينية.

أبريل/ نيسان 2007 قتل عمدة ناغاساكي إيتو إيتشو برصاص أحد أعضاء جماعة الجريمة المنظمة أثناء حملته الانتخابية لإعادة انتخابه.