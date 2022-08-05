انخفاض عدد أعضاء عصابات الياكوزا اليابانية

في حين أن عدد أعضاء عصابات الياكوزا في اليابان آخذ في الانخفاض، يستمر الصراع على السلطة بين ياماغوتشي-غومي وجماعتها المنشقة كوبي ياماغوتشي-غومي.

أفاد تقرير صادر عن وكالة الشرطة الوطنية اليابانية أن عدد أفراد عصابات الجريمة المنظمة بلغ 24100 فرد حتى نهاية عام 2021، أي بانخفاض 1800 فردًا على أساس سنوي. هذا هو أقل رقم مسجل منذ أن بدأت الإحصائيات في عام 1958، في العام السابع عشر على التوالي لانخفاض عضوية عصابات الياكوزا.

في مارس/ آذار 2016 قررت الشرطة أن منظمة كوبي ياماغوتشي-غومي كانت في صراع على السلطة مع منظمة ياماغوتشي-غومي، التي انشقت عنها في أغسطس/ آب 2015. في عام 2018، تم تأسيس منظمة نينكيو ياماغوتشي غومي من قبل منظمة تابعة لكوبي ياماغوتشي - غومي. أطلقت الجماعة على نفسها اسم كيزونا- كاي

منذ عام 2020، وحتى نهاية عام 2021، كانت مسؤولة عن 86 حادثة إجرامية تتعلق بتنافس العصابات في 23 محافظة يابانية مختلفة، أدى 70 منها إلى توجيه اتهامات ضد أعضاء العصابات. في عام 2021، أعلنت لجنة السلامة العامة لمحافظة أوكاياما أن منظمة إيكيدا غومي التي تتخذ من أوكاياما مقراً لها، والتي انشقت عن منظمة كوبي ياماغوتشي-غومي، هي منظمة إجرامية. في تطور منفصل، بدأ أعضاء منظمة ياماكين- غومي ومقرها كوبي، والتي لعبت دورًا أساسيًا داخل كوبي ياماغوتشي- غومي قبل الانقسام في العودة إلى منظمة ياماغوتشي غومي.

يُظهر الجدول أدناه العصابات الرئيسية في اليابان وعضويتها حتى نهاية عام 2021. وبلغت عضوية ياماغوتشي-غومي، أكبر عصابة في اليابان 8500 عضوًا، بزيادة قدرها 300 عضو عن العام السابق، وتمثل 35.3٪ من مجموع الياكوزا في اليابان. وفي الوقت نفسه، تراجعت عضوية منظمة كوبي ياماغوتشي-غومي، التي كانت تضم 6100 عضو عند تأسيسها في عام 2015، إلى ما يزيد قليلاً عن 1000 عضو بحلول نهاية عام 2021. إضافة عضوية هاتين العصابتين إلى العصابات الرئيسية الأخرى (كيزونا- كاي، إيكيدا- غومي، سوميوشي- كاي، وإيناغاوا- كاي)

ينتج عنها 17200 عضو، أو 71.4 ٪ من إجمالي عدد أعضاء الياكوزا في اليابان.

أعضاء منظمات الجريمة المنظمة الكبرى في اليابان

الأعضاء المنتسبون ياماغوتشي- غومي 4,000 (+200) 4,500 (+100) كوبي ياماغوتشي- غومي 510 (-690) 540 (-760) كيزونا- كاي (نينكيو ياماغوتشي غومي سابقًا) 90 (-140) 140 (-120) إيكيدا- غومي 80 110 سوميوشي- كاي 2,500 (-100) 1,500 (-100) إيناغاوا- كاي 1,900 (-100) 1,200 (-100)

تم إعداد البيابانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وكالة الشرطة الوطنية.

في عام 2021، وُجهت التهم ضد ما مجموعه 11735 من أعضاء العصابات، بانخفاض 1454 عن العام السابق. كان أكبر عدد من الاعتقالات بسبب انتهاكات قانون مراقبة المنشطات (2985)، تليها الاحتيال (1555)، الاعتداء الذي أدى إلى إصابة (1353)، السرقة (1008)، انتهاك قانون مكافحة القنب (764). ووجهت أيضا 91 تهمة بالقتل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تفتيش شرطة محافظة هيوغو مبنى متعلق بمنظمة ياماكين-غومي بالقرب من مقرها في تشوؤ، كوبي، في 12 نوفمبر 2021. جيجي برس)