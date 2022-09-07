كيف أثرت جائحة كورونا على تبدّل العلاقات الاجتماعية في اليابان؟

وجدت دراسة استقصائية حديثة استهدفت طلاب الجامعات في اليابان أن جائحة كورونا أدت إلى انخفاض في الصداقات الوثيقة مع تأثير غير مباشر على شعور الطلاب بالرضا في دراستهم ومستوى نموهم وتطورهم الشخصي.

كشفت أحدث دراسة استقصائية قامت بها شركة Benesse لتحليل ظروف التعلم والمعيشة لطلاب الجامعات أن الطلاب يواجهون حياة جامعية صعبة خلال جائحة كورونا لأنهم لا يستطيعون تكوين صداقات أو الشعور بالإنجاز في دراستهم. تلقى الاستطلاع عبر الإنترنت، الذي تم إجراؤه في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ردودًا من 4124 طالبًا جامعيًا على مستوى البلاد. هذا هو الاستطلاع الرابع من نوعه، حيث تجريه الشركة كل 4 أو 5 سنوات منذ عام 2008.

عندما سُئل المستجيبون عن عدد الأصدقاء الذين لديهم، في حين أن العديد منهم أقام علاقات غير رسمية حيث يخرجون ويتحدثون، عندما يتعلق الأمر بالأصدقاء الذين يمكنهم ”التحدث معهم عن الهموم والمخاوف“ و ”مناقشة القضايا الاجتماعية معهم“ و ”التنافس مع في الدراسة وفي الرياضة “، على الرغم من أن ما يقرب من 80٪ قالوا إن لديهم مثل هؤلاء الأصدقاء، كان العدد عمومًا يصل إلى اثنين إلى ثلاثة أصدقاء على الأكثر. بالنسبة لجميع أنواع الأصدقاء، ارتفعت نسبة المستجيبين الذين ليس لديهم أصدقاء مقارنة باستطلاع عام 2016.

تقسيم المستجيبين إلى ثلاث مجموعات اعتمادًا على عدد الأصدقاء كشف أن أولئك الذين لديهم عدد أقل يميلون إلى عدم القدرة على الشعور بقدر أكبر من النمو الشخصي والتطور والتحصيل الدراسي مثل أولئك الذين لديهم مجموعة كبيرة من الأصدقاء.

بعد مرور عام في الجامعة، قال 39.6٪ من الطلاب في عامهم الثاني (الذين التحقوا بالجامعة في أبريل/ نيسان 2020) إنهم ليس لديهم أي شعور بالنمو والتطور. مقارنة بالطلاب في السنوات الأخرى، كان هذا انخفاضًا كبيرًا عن نتائج استطلاع عام 2016.

كان أبريل/ نيسان 2020 هو الوقت الذي تم فيه إعلان حالة الطوارئ بعد تفشي جائحة كورونا. في هذا العام الدراسي، اضطر الطلاب فجأة إلى مواجهة حياة مختلفة تمامًا في الحرم الجامعي، مثل عدم السماح لهم بالخروج، تجنب الاتصال بالناس قدر الإمكان، إلغاء مراسم دخولهم، تلقي الدروس عن بُعد، وعدم القدرة على القيام بأي أنشطة جامعية.

تشير Benesse إلى أن ”هناك حاجة ملحة للجامعات للنظر في إجراءات دعم وتنفيذها للطلاب الذين التحقوا بالجامعة في 2020 فيما يتعلق بكيفية إرسال هؤلاء الشباب إلى المجتمع بعد التخرج وكيف سيقبلهم المجتمع“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)