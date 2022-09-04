انخفاض متوسط العمر المتوقع في اليابان لأول مرة منذ عقد

من بين الأطفال اليابانيين المولودين في عام 2021، من المتوقع أن يعيش 52٪ من الفتيات و27.5٪ من الأولاد حتى سن 90.

وفقًا لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، كان متوسط العمر المتوقع في اليابان في عام 2021 هو 87.57 عامًا للنساء و81.47 عامًا للرجال. مقارنة بالارتفاعات القياسية التي تم تحقيقها في عام 2020، انخفض هذا بمقدار 0.14 سنة للنساء و0.09 سنة للرجال. كانت هذه هي المرة الأولى منذ عقد، بعد زلزال شرق اليابان الكبير في عام 2011، التي انخفض فيها متوسط العمر عن العام السابق لكل من الرجال والنساء. حتى عام 2020، كانت هناك أرقام قياسية جديدة لمدة تسع سنوات متتالية للرجال وثماني سنوات متتالية للنساء.

في عام 2021، خفضت جائحة كورونا متوسط العمر المتوقع بمقدار 0.07 سنة للنساء و0.10 سنة للرجال. كان لهذا تأثير أكبر بكثير من عام 2020، عندما كانت هذه الأرقام 0.02 سنة و0.03 سنة على التوالي. أما بالنسبة لأمراض مثل السرطان والالتهاب الرئوي، فإن التغييرات السنوية في متوسط العمر تظهر اتجاهًا إيجابيًا، لذلك يُعتقد أن الناس سيستمرون في العيش والحياة لفترة أطول.

بالنسبة للأطفال المولودين في اليابان عام 2021، من المتوقع أن يعيش 52.0٪ من الفتيات و27.5٪ من الأولاد حتى بلوغهم سن 90. وحتى سن 95، تبلغ النسبة 27.1٪ للفتيات و10.1٪ للأولاد.

كان احتمال وفاة من ولدوا في عام 2021 بسبب السرطان في المستقبل 19.86٪ للفتيات و27.66٪ للفتيان. في حين أن السرطان لم يعد غير قابل للشفاء، فإنه لا يزال السبب الرئيسي للوفاة لكل من الرجال والنساء في اليابان. تشير التقديرات إلى أنه إذا أمكن التغلب على السرطان وخفض عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب المرض إلى الصفر، فإن النساء ستعيش 2.81 سنة أطول والرجال 3.43 سنة أخرى.

متوسط العمر المتوقع حسب البلد/ المنطقة

الرجال النساء 1 هونغ كونغ 82.97 هونغ كونغ 87.67 2 سويسرا 81.6 اليابان 87.57 3 النرويج 81.59 كوريا الجنوبية 86.5* 4 اليابان 81.47 سنغافورة 85.9 5 السويد 81.21 إسبانيا 85.83

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. بيانات 2020.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)