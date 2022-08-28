اهتمام الشباب الياباني بأوكرانيا

بعد ستة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قام استطلاع رأي باستكشاف مواقف الشباب الياباني تجاه الحرب والقضايا ذات الصلة.

قال أكثر من 60٪ من المراهقين المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة نيبون إنهم مهتمون بالوضع في أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي لجارتها أوكرانيا في فبراير/ شباط. وتجاوزت نسبة الشباب الذين قالوا إنهم ”مهتمون جدًا“ نسبة الفتيات بمقدار 7.2 نقطة.

عندما سُئلوا عن سبب اهتمامهم، ”قد يتغير ميزان القوة العالمي“، ”يومًا ما قد تتعرض اليابان للهجوم بسبب نزاع الأقاليم الشمالية بين اليابان وروسيا“، و”هناك حاجة إلى مراجعة استراتيجية الدفاع اليابانية“ كانت من بين الأسباب التي تم تقديمها. وأجري الاستطلاع على 1000 شخص تتراوح اعمارهم بين 17 و19 عاما في منتصف يوليو/ تموز.

قال أكثر من 60٪ من الشباب والفتيات على حد سواء إنهم ”يوافقون“ على قبول اليابان للاجئين الأوكرانيين. ومع ذلك، تباينت الإجابات بشكل ملحوظ عند السؤال عما إذا كان المعدل الحالي لقبول اليابان للاجئين كافٍ، حيث استجاب 21.0٪ فقط من الفتيات بشكل إيجابي مقارنة بـ 32.9٪ من الأولاد.

كانت هناك فجوة مقدارها 12.5 نقطة بين الشباب والفتيات حول ما إذا كانوا يعتقدون أن اليابان تقبل لاجئين من جميع أنحاء العالم بأعداد كافية، مع 19.5٪ من الفتيات مقابل 32.0٪ من الشباب يستجيبون بشكل إيجابي.

كل عام، يزداد عدد الأجانب في اليابان، وحتى عام 2021 كان هناك أكثر من 2.8 مليون مقيم أجنبي. عندما سئلوا عن تأثير الأعداد المتزايدة من الأجانب الذين يعيشون في اليابان، وصفت المزيد من الفتيات ذلك بأنه ”إيجابي“ وليس ”سلبي“، لكن العكس كان صحيحًا بالنسبة للشباب.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مؤسسة نيبون.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من Nippon.com)