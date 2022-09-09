انخفاض عدد سكان طوكيو لأول مرة

انخفض عدد المواطنين اليابانيين الذين يعيشون في منطقة طوكيو في عام 2021، وهو أول انخفاض منذ بدء جمع الإحصاءات في عام 1975.

بلغ عدد سكان اليابان 125 مليون و972 ألف و902 نسمة نسمة حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2022، وفقًا لمسح ديموغرافي نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بناءً على بيانات تسجيل المقيمين. كان هذا انخفاضًا بنسبة 0.57٪ عن العام السابق. وانخفض عدد المواطنين اليابانيين بمقدار 619.140 نسمة أو 0.50٪ عن العام السابق إلى ليصل العدد الإجمالي إلى 123مليون و223 ألف و561 نسمة، وهو ما يعد أول انخفاض بأكثر من 600 ألف نسمة منذ أن بدأ المسح الحالي في عام 1968. إنها السنة الثالثة عشرة على التوالي التي ينخفض فيها هذا الرقم. كما وصل عدد المواليد من المواطنين اليابانيين إلى مستوى قياسي منخفض للعام السادس على التوالي، حيث بلغ عدد المواليد 812036 مولودًا في عام 2021. وزاد الانخفاض الطبيعي في عدد السكان، محسوبًا بطرح المواليد من الوفيات إلى 629703 نسمة.

أدى هذا الانخفاض في المواليد، من بين عوامل أخرى إلى انخفاض حتى في عدد المواطنين اليابانيين الذين يعيشون في منطقة العاصمة طوكيو (طوكيو، سايتاما، تشيبا، كاناغاوا) بنسبة 34498 نسمة (0.10٪) ليصل العدد إلى 3561115 نسمة، مما يمثل أول انخفاض من هذا القبيل منذ أن بدأ جمع الإحصاءات في عام 1975.

كان لدى طوكيو أكبر عدد من السكان من حيث المحافظة حيث بلغ عددهم 13794933 نسمة، تليها كاناغاوا بـ 9215210 نسمة، وأوساكا بـ 8800753 نسمة. كانت المحافظة التي تضم أقل عدد من السكان هي توتوري مع 551806 نسمة.

إجمالي عدد السكان، بما في ذلك السكان غير اليابانيين، للمناطق الحضرية الرئيسية الثلاث المتمركزة في طوكيو وأوساكا وناغويا كان 66153265 نسمة. على الرغم من أن هذا الرقم قد انخفض للعام الثاني على التوالي، إلا أنه يمثل 52.5 ٪ من إجمالي السكان.

المحافظات ذات أعلى وأدنى عدد من السكان (جميع السكان)

طوكيو 13,794,933 توتوري 551,806 كاناغاوا 9,215,210 شيماني 666,331 أوساكا 8,800,753 كوتشي 693,369 أيتشي 7,528,519 توكوشيما 726,729 سايتاما 7,385,848 فوكوي 767,561 تشيبا 6,310,875 ساغا 812,193 هيوغو 5,488,605 ياماناشي 816,340 هوكايدو 5,183,787 واكاياما 935,084 فوكوؤكا 5,108,507 أكيتا 956,836 شيزوؤكا 3,658,375 كاغاوا 964,885

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

المحافظات التي بها أعلى وأدنى عدد سكان من المقيمين الأجانب

طوكيو 517,881 أكيتا 4,012 أيتشي 258,790 كوتشي 4,390 أوساكا 242,995 توتوري 4,488 كاناغاوا 222,018 أوموري 5,618 سايتاما 194,017 توكوشيما 6,028 تشيبا 162,835 ساغا 6,394 هيوغو 110,525 ميازاكي 6,940 شيزوؤكا 94,788 واكاياما 7,049 فوكوؤكا 75,303 إيواتي 7,078 إيباراكي 69,945 ياماغاتا 7,337

تم إنشاؤه بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)