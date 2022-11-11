تعرف على آراء الشباب الياباني حول الطاقة

حددت الحكومة اليابانية هدفا يتمثل في ’’الحياد الكربوني‘‘، الذي يتضمن تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون –المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري– إلى الصفر تقريبا بحلول عام 2050. ويتطلب تحقيق ذلك أيضا من جميع مستخدمي الكهرباء الالتزام بهذا الهدف.

أجرت مؤسسة نيبّون دراسة استقصائية لمعرفة آراء الشباب تجاه القضايا المتعلقة بالطاقة، وتلقت ألف رد من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاما.

يتمثل أحد الأهداف المحددة في خطة الطاقة الاستراتيجية السادسة للحكومة في توليد الطاقة النووية لتشكل ما نسبته 20% إلى 22% من مزيج إمدادات الطاقة في البلاد بحلول عام 2030، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومن بين الشباب الذين شملهم المسح، أيد حوالي 60% هذا الهدف المتمثل في زيادة نسبة توليد الطاقة النووية، بينما كان 15.1% يعتقدون أنه يجب التخلي تماما عن الطاقة النووية. يميل الذكور المشاركون في المسح إلى استخدام الطاقة النووية أكثر من الإناث المشاركات.

وطالب نحو 60%من المشاركين في المسح الذين قالوا إنه يجب خفض نسبة الطاقة النووية أو التخلي عنها تماما، باستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة. وكان هذا التوجه في الردود بين هؤلاء المستجيبين للمسح هو نفسه بالنسبة للنساء والرجال.

كانت الأنواع المحددة من مصادر الطاقة المتجددة الأكثر تفضيلا بين المستجيبين للمسح هي على الترتيب التالي: الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وفي الوقت نفسه، تم اختيار طاقة الرياح (سواء البرية أو البحرية) من قبل أقل من 30% من المستجيبين.

من أجل تعزيز استخدام الطاقة المتجددة –وهي أكثر تكلفة– يتم تحصيل رسوم شراء الطاقة المتجددة من جميع مستخدمي الكهرباء على شكل ضريبة. ومع زيادة نسبة الطاقة المتجددة قد تصبح الضريبة أكثر عبئا. وكان عدد المشاركين في الاستطلاع الذين عارضوا زيادة الضرائب أكثر من أولئك الذين يعتقدون أنه يجب تعزيز الطاقة المتجددة، حتى لو زادت الضرائب.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)