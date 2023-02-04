تعرف على زهرة «الأقحوان» رمز الخريف في اليابان

تعرف على زهرة «الأقحوان» رمز الخريف في اليابانثقافة
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تمت زراعة زهرة الأقحوان للأغراض الطبية والطهي منذ العصور القديمة في الصين وتم إحضارها إلى اليابان في فترة هييآن (794-1185). يقام تشويو نو سيكّو (مهرجان زهرة الأقحوان)، وهو أحد المهرجانات الخمسة (غو سيكّو)، أو الخمسة مهرجانات الموسمية التي أصلها من الصين، في التاسع من شهر سبتمبر، وفي ذلك الوقت تقدم الأمنيات والصلوات لزهرة الأقحوان المعروفة بخصائصها الطبية لتحقيق صحة جيدة وطول العمر.
في أوائل عصر إيدو (1603-1868)، نما الحماس لزراعة زهرة الأقحوان، مما أدى إلى إنتاج مجموعة متنوعة من الأنواع. كما ولدت عادة الإعجاب بزهرة الأقحوان والتي ظهرت بأشكال مختلفة، مثل فراش على شكل زهرة الأقحوان ودمى الأقحوان. ومن أواخر فترة إيدو وحتى أوائل فترة مييجي (1868-1912)، سافرت هذه الأزهار إلى موطنها الأصلي في الصين ثم إلى أوروبا، مما أحدث طفرة كبيرة في مجال بستنة هذه الازهار.
يُعتقد أن الأقحوان بدأ استخدامه كشعار للعائلة الإمبراطورية منذ أوائل فترة كاماكورا (1180-1239) من قبل الإمبراطور غوتوبا (حكم من 98-1183) الذي أحب تصميم الأزهار وغالبا ما كان يستخدمها. في عصر مييجي، تم إنشاء شعار يستخدم تصميم زهرة الأقحوان المكون من 16 بتلة مزدوجة كشعار رسمي للعائلة الإمبراطورية وتم تأكيده بالتفصيل في لوائح المرسوم الخاص بطقوس العائلة الإمبراطورية في عام 1926.
الأقحوان هي أيضًا زهرة صالحة للأكل في اليابان. والطريقة الأكثر شيوعًا هي نقعها ثم غليها لفترة وجيزة، وتناولها مع صلصة الصويا ومرق داشي. تتميز برائحة عطرية فريدة، ولها مذاق حلو ومر، فضلاً عن قوامها الطازج والمقرمش. النوع الذي يمثل الأقحوان الصالح للأكل هو إينميراكو enmeiraku، الذي يتم إنتاجه بشكل رئيسي في محافظة ياماغاتا، حيث يطلق عليه مُوتّه نو هوكا motte no hoka (”من المستحيل أو غير معقول “). يقال إن هذا الأقحوان يؤكل أثناء اقتباس عبارة ”من غير المقبول أن نأكل الأقحوان، المشابهة لأقحوان شعار العائلة الإمبراطورية!“
زهور الأقحوان الصفراء الصغيرة التي يستخدمها الكثير من الناس لتزيين أطباق الساشيمي والأطباق الأخرى، صالحة للأكل بالفعل. ومع ذلك، لا ينبغي أن تؤكل كاملة. افصل البتلات ورشها بصلصة الصويا وتناولها ملفوفة بالساشيمي. تضيف رائحة لطيفة ومرارة طفيفة للأسماك.
(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)