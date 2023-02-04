تعرف على زهرة «الأقحوان» رمز الخريف في اليابان

إذا كانت هناك زهرة تمثل فصل الخريف في اليابان، فهي زهرة الأقحوان. قد يكون لها بعض الصور السلبية بسبب ارتباطها بالموت، في الغالب ما تستخدم في الجنازات أو تقدم كقربان في المعابد البوذية، فإن حقيقة أن هذه الزهرة هي شعار العائلة الإمبراطورية وتظهر على جواز السفر الياباني يدل على أنها تمتعت منذ فترة طويلة بحضور فريد ونبيل في أذهان الشعب الياباني.

تمت زراعة زهرة الأقحوان للأغراض الطبية والطهي منذ العصور القديمة في الصين وتم إحضارها إلى اليابان في فترة هييآن (794-1185). يقام تشويو نو سيكّو (مهرجان زهرة الأقحوان)، وهو أحد المهرجانات الخمسة (غو سيكّو)، أو الخمسة مهرجانات الموسمية التي أصلها من الصين، في التاسع من شهر سبتمبر، وفي ذلك الوقت تقدم الأمنيات والصلوات لزهرة الأقحوان المعروفة بخصائصها الطبية لتحقيق صحة جيدة وطول العمر.

في أوائل عصر إيدو (1603-1868)، نما الحماس لزراعة زهرة الأقحوان، مما أدى إلى إنتاج مجموعة متنوعة من الأنواع. كما ولدت عادة الإعجاب بزهرة الأقحوان والتي ظهرت بأشكال مختلفة، مثل فراش على شكل زهرة الأقحوان ودمى الأقحوان. ومن أواخر فترة إيدو وحتى أوائل فترة مييجي (1868-1912)، سافرت هذه الأزهار إلى موطنها الأصلي في الصين ثم إلى أوروبا، مما أحدث طفرة كبيرة في مجال بستنة هذه الازهار.



الأقحوان الأبيض من الأزهار الأساسية التي تقدم في الجنازات والمعابد البوذية (حقوق الصورة لبيكستا)



أتسومونو (أزهار الأقحوان السميكة): تتفتح عدة مئات من البتلات بكثافة باتجاه مركز قلب الزهرة (حقوق الصورة لبيكستا)



أقحوان كودامونو (زهور أنبوبيّة أو عنكبوتية): تتفتح البتلات الأنبوبيّة كما لو كانت قد انفجرت (حقوق الصورة لبيكستا)

يُعتقد أن الأقحوان بدأ استخدامه كشعار للعائلة الإمبراطورية منذ أوائل فترة كاماكورا (1180-1239) من قبل الإمبراطور غوتوبا (حكم من 98-1183) الذي أحب تصميم الأزهار وغالبا ما كان يستخدمها. في عصر مييجي، تم إنشاء شعار يستخدم تصميم زهرة الأقحوان المكون من 16 بتلة مزدوجة كشعار رسمي للعائلة الإمبراطورية وتم تأكيده بالتفصيل في لوائح المرسوم الخاص بطقوس العائلة الإمبراطورية في عام 1926.



يبلغ قطر شعار الأقحوان الضخم على بوابة معبد الشنتو ياسوكوني 150 سم (حقوق الصورة لبيكستا)



يحتوي شعار الأقحوان لجواز السفر الياباني أيضًا على 16 بتلة (حقوق الصورة لبيكستا)



إيتشيمونغي (أزهار الأقحوان المسطحة) يضم حوالي اثنتي عشرة بتلة على شكل قاع قارب يزهر عرضيًا. ويطلق عليه أيضَا غومونشو غيكو (الأقحوان الإمبراطوري) وذلك لتشابهه مع أقحوان شعار العائلة الإمبراطورية (حقوق الصورة لبيكستا)

الأقحوان هي أيضًا زهرة صالحة للأكل في اليابان. والطريقة الأكثر شيوعًا هي نقعها ثم غليها لفترة وجيزة، وتناولها مع صلصة الصويا ومرق داشي. تتميز برائحة عطرية فريدة، ولها مذاق حلو ومر، فضلاً عن قوامها الطازج والمقرمش. النوع الذي يمثل الأقحوان الصالح للأكل هو إينميراكو enmeiraku، الذي يتم إنتاجه بشكل رئيسي في محافظة ياماغاتا، حيث يطلق عليه مُوتّه نو هوكا motte no hoka (”من المستحيل أو غير معقول “). يقال إن هذا الأقحوان يؤكل أثناء اقتباس عبارة ”من غير المقبول أن نأكل الأقحوان، المشابهة لأقحوان شعار العائلة الإمبراطورية!“



كيكا نو أوهيتاشي: بتلات الأقحوان المسلوقة والمخللة، ذات مذاق طازج ومقرمش (حقوق الصورة لبيكستا)

زهور الأقحوان الصفراء الصغيرة التي يستخدمها الكثير من الناس لتزيين أطباق الساشيمي والأطباق الأخرى، صالحة للأكل بالفعل. ومع ذلك، لا ينبغي أن تؤكل كاملة. افصل البتلات ورشها بصلصة الصويا وتناولها ملفوفة بالساشيمي. تضيف رائحة لطيفة ومرارة طفيفة للأسماك.



أزهار الأقحوان الصغيرة المستخدمة لتزيين الساشيمي صالحة للأكل (حقوق الصورة لبيكستا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)