إليكم أفضل 10 أفلام من إنتاج استوديو جيبلي الشهير!

تسبر دراسة استقصائية آراء اليابانيين بشأن أفلام الأنيمي الأكثر شعبية من إنتاج استوديو جيبلي

تحظى أفلام الرسوم المتحركة ’’أنيمي‘‘ من استوديو جيبلي بشهرة كبيرة في اليابان وحول العالم بفضل حبكتها القصصية المتقنة وشخصياتها الفريدة والمذهلة وخلفياتها الجميلة وموسيقاها الرائعة. وقد استطلع مسح أجرته ’’لاين ريسيرش‘‘ آراء رجال ونساء في اليابان تتراوح أعمارهم بين 10 و 69 عاما حول أنيمي جيبلي المفضل لديهم.

كان الفيلمان ’’جاري توتورو‘‘ و’’المخطوفة‘‘ الأكثر شعبية بشكل عام، حيث اختار 48.5% و 44.5% من المشاركين في المسح هذين العملين، على التوالي. كلا الفيلمين –اللذان يبثان بشكل متكرر على التلفزيون الياباني– يحظيان بإعجاب عبر جميع الفئات العمرية وكانا مفضلين بشكل خاص بين النساء. بينما حلّ فيلم ’’قلعة في السماء‘‘ في المركز الثالث وفيلم ’’كيكي لخدمة التوصيل‘‘ في المركز الرابع وكلاهما حصل على ما يربو بقليل عن 36% من الأصوات، وتلاهما فيلم ’’ناوسيكا أميرة وادي الرياح‘‘ وفيلم ’’الأميرة مونونوكي‘‘ وقد حصد كلا الفيلمين أصوات نحو 20% ممن شملهم المسح.

أكثر 10 أفلام شهرة من استوديو جيبلي

المركز اسم الفيلم نسبة الأصوات % 1 جاري توتورو 48.5 2 المخطوفة 44.5 3 قلعة في السماء 36.4 4 كيكي لخدمة التوصيل 36.3 5 ناوسيكا أميرة وادي الرياح 27.2 6 الأميرة مونونوكي 23.1 7 قلعة هاول المتحركة 18.9 8 بونيو على المنحدر 15.2 9 بوركو روسو 14.9 10 همس القلب 12.0

من إعداد Nippon.com بناء على مسح لاين ريسيرش. (عدد المستجيبين للمسح= 5254، يمكن للمستجيبين اختيار ما يصل إلى خمسة أفلام)

كان فيلم ’’جاري توتورو‘‘ الذي احتل المرتبة الأولى بشكل عام، الأكثر تفضيلا بين من هم في الثلاثينات إلى الستينات من أعمارهم. يحظى الفيلم الذي تدور أحداثه في اليابان خلال خمسينات القرن الماضي، بشعبية خاصة بين أولئك الذين في الستينات من العمر الذين أمضوا طفولتهم في تلك الفترة حيث اختاره أقل بقليل من 60% من المشاركين من تلك الفئة العمرية كأحد أعمالهم المفضلة.



الفتاتان وتوتورو ينتظرون الحافلة من فيلم جاري توتورو (الحقوق لاستوديو جيبلي).

كان فيلم المخطوفة هو الأكثر تفضيلا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 29 عاما وأظهر شعبية خاصة بين من هم في العشرينات من العمر، حيث اختاره أكثر من نصفهم باعتباره أنيمي استوديو جيبلي المفضل لديهم.



الفتاة سين وشخصية عديم الوجه من فيلم المخطوفة (الحقوق لاستوديو جيبلي).

تباينت شعبية الأفلام التي جاءت في المركز الثاني فأدنى حسب الفئة العمرية، ويبدو أن الكثير من الأشخاص اختاروا أفلامهم المفضلة بناء على ارتباط عاطفي قوي بفيلم رأوه عندما كانوا أطفالا أو عندما كان أطفالهم يكبرون.

فقد اختار الكثير من المراهقين أفلاما من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كأفلام مفضلة لهم، حيث احتل فيلم بونيو على المنحدر (2008) المركز الرابع بين هذه الفئة العمرية وفيلم ’’آريتي المقترضة‘‘ (2010) المركز السابع وفيلم ’’عودة القطط‘‘ (2002) المركز الثامن.



أبطال فيلم بونيو يخرجون على متن قاربهم (الحقوق لاستوديو جيبلي).

واحتل فيلم قلعة هاول المتحركة (2004) المركز الرابع بين من هم في العشرين من العمر، حيث اختاره أكثر من 30% منهم باعتباره فيلمهم المفضل.



مشهد من فيلم قلعة هاول المتحركة (الحقوق لاستوديو جيبلي).

حظي فيلم كيكي لخدمة التوصيل (1989) بشعبية كبيرة بين النساء في الثلاثينات والأربعينات من العمر حيث اختارته أكثر من 40% منهن، ربما لأنهن وضعن أنفسهن مكان كيكي بطلة الفيلم. كما حلت الرسوم المتحركة التي أنتجت في التسعينات مثل الأميرة مونونوكي (1997) وهمس القلب (1995) في مراكز أعلى بين النساء في الثلاثينات مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.



كيكي تطير لإنقاذ الطفل من فيلم كيكي لخدمة التوصيل (الحقوق لاستوديو جيبلي).



سان بطلة فيلم الأميرة مونونوكي مع ذئبيها (الحقوق لاستوديو جيبلي).

احتلت أعمال أنيمي من الثمانينات مثل قلعة في السماء (1986) وناوسيكا أميرة وادي الرياح (1984) مراكز مرتفعة بين من هم في الأربعينات من العمر. كان كلا الفيلمين أكثر شعبية بين الذكور حيث كان الأول مفضلا بين الرجال في الثلاثينات والأربعينات من العمر والثاني كان المفضل لدى الرجال في الأربعينات والخمسينات من العمر.



بازو وشيتا في لابوتا الغامضة من فيلم قلعة في السماء (الحقوق لاستوديو جيبلي).



وحش أومو عملاق من فيلم ناوسيكا أميرة وادي الرياح (الحقوق لاستوديو جيبلي).

كان فيلم قبر اليراعات (1988) أحد أفضل أفلام استوديو جيبلي بين من هم في الأربعينات من أعمارهم أو أكبر، ولا سيما الذين يبلغون من العمر 60 عاما.

(المقالة الأصلية منشورة باليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من فيلم ’’جاري توتورو‘‘‘، حقوق الصورة لاستوديو جيبلي)