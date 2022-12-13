استخدام بطاقات ’’ماي نامبر (رقمي الشخصي)‘‘ لأغراض التأمين الصحي لا يزال بعيد المنال في اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية مؤخرا عن خطط لإلغاء النظام الحالي لبطاقات التأمين الصحي في حوالي خريف عام 2024 والتحول تماما إلى استخدام بطاقات التعريف الشخصية ’’ماي نامبر (رقمي الشخصي)‘‘. ولكن استطلاعا للآراء كشف أن 3.3% فقط من حاملي تلك البطاقات يستخدمونها بدلا من بطاقات التأمين الصحي

أظهر مسح استطلع وجهات النظر تجاه بطاقة التعريف الشخصية ’’ماي نامبر (رقمي الشخصي)‘‘ أجرته شركة Kioichō Strategy Institute Inc في منتصف أكتوبر/تشرين الأول أن 68.2% من المستجيبين للمسح يفهمون بشكل كامل أو إلى حد ما نظام الهوية القومي وأساسيات البطاقة نفسها. ومن بين المستجيبين قال 59.4% إن لديهم تلك البطاقة وهو ما يعادل 55.7% تقريبا من اليابانيين ككل أو 70.11 مليون شخص الذين استخرجوا تلك البطاقة حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى النقيض أعرب 18.4% من المستجيبين عن نيتهم عدم استخراج بطاقة التعريف الشخصية.

وكوسيلة للترويج لبطاقات ماي نامبر، تجري الحكومة حملة لمنح مستخرجي البطاقات ما يصل إلى 20 ألف ين تحت اسم ’’نقاط ماي نامبر‘‘ وهي نقاط إلكترونية يمكن استخدامها للتسوق ولأغراض أخرى. يبدو أن الحملة كانت مؤثرة إلى حد معين، حيث قال 56% من المستجيبين الذين لديهم تلك البطاقات إنهم حصلوا على النقاط. ولكن عند سؤالهم إن كانوا قد استخدموا بطاقة ماي نامبر الخاصة بهم لأغراض مثل إثبات الهوية أو تقديم الطلبات إلى الوكالات الحكومية، قال 29.9% فقط إنهم استخدموها بالفعل، ما يشير إلى أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت حتى يترسخ استخدام تلك البطاقات.

وعلى الرغم من أن استخدام بطاقات ماي نامبر للتحقق من حالة التأمين الصحي قد تم استحداثه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021 إلا أن 3.3% فقط من المستجيبين قد سجلوا بتلك الخدمة وكانوا يستخدمون بطاقات الهوية بدلا من بطاقات التأمين الصحي النموذجية. بينما قام 35.3% بالتسجيل بالخدمة، ولكنهم لم يستخدموا البطاقة لهذا الغرض بعد أو لم يعثروا على مؤسسات طبية تقبل بطاقات ماي نامبر بدل بطاقات التأمين الصحي.

استجاب للمسح الذي جرى عبر الإنترنت ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر. لم يتم تحديد المعلومات الفردية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لباكوتاسو)