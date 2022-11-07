تعرف على القائمة النهائية لتشكيلة منتخب الساموراي في مونديال قطر

من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي هذه المقالة نستعرض تشكيلة المنتخب القومي الياباني لكرة القدم للرجال المكون من 26 عضوا الذين سيتنافسون في مونديال قطر.

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم في 1 نوفمبر/تشرين الثاني عن مشاركة 26 عضوا في المنتخب الياباني لكرة القدم حيث سيتنافسون في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 المقام في قطر. وهذه هي المشاركة السابعة على التوالي لفريق الساموراي الأزرق في البطولة التي من المقرر أن تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وستتنافس –اليابان المصنفة الرابعة والعشرين عالميا– ضمن المجموعة الخامسة ’’E‘‘ أمام كل من ألمانيا وكوستاريكا وإسبانيا. وسيبدأ الفريق منافساته يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني ضد ألمانيا حاملة اللقب أربع مرات والمصنفة في المرتبة 11 عالميا. وبعد ذلك سيواجه كوستاريكا المصنفة في المرتبة الحادية والثلاثين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني وإسبانيا المصنفة السابعة في 1 ديسمبر/كانون الأول (2 ديسمبر/كانون الأول بتوقيت اليابان).

وعلى الرغم من أن المجموعة تضم الدولتان القويتان ألمانيا وإسبانيا، إلا أن اليابان تهدف إلى التأهل لمرحلة خروج الخاسر للمرة الثالثة على التوالي أملا في الوصول إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

جدول مباريات كأس العالم للمنتخب الياباني

(التواريخ والأوقات حسب اليابان)

مباريات دور المجموعات (المجموعة الخامسة E) الفريق الخصم 23 نوفمبر/تشرين الثاني (الأربعاء) 10:00 مساء ألمانيا 27 نوفمبر /تشرين الثاني (الأحد) 7:00 مساء كوستاريكا 2 ديسمبر/كانون الأول (الجمعة) 04:00 صباحا إسبانيا

منتخب اليابان لكأس العالم 2022

المدير الفني

موريياسو هاجيمي

تاريخ الميلاد: 23 أغسطس/آب 1968

تاريخ تولي مناصب إدارية

2012－2017: سانفريتّشي هيروشيما

2017: منتخب اليابان تحت 20 سنة

2018: منتخب اليابان تحت 23 سنة

2018 －حاليا: منتخب اليابان القومي

حراس المرمى

كاواشيما إيجي

تاريخ الميلاد: 20 مارس/آذار 1983

الطول: 185 سم

95 مباراة مع المنتخب القومي/سُجل في مرماه 104 أهداف

النادي: أر سي ستراسبورغ الألزاس (فرنسا)

غوندا شوئيتشي

تاريخ الميلاد: 3 مارس/آذار 1989

الطول: 187 سم

33 مباراة مع المنتخب القومي/سُجل في مرماه 14 هدفا

النادي: شيميزو إس-بالوس

شميت دانيال

تاريخ الميلاد: 3 فبراير/شباط 1992

الطول: 197 سم

11 مباراة مع المنتخب القومي/سُجل في مرماه 8 أهداف

النادي: سينت ترودين في في (بلجيكا)

المدافعون

ناغاتومو يوتو

تاريخ الميلاد: 12 سبتمبر/أيلول 1986

الطول: 170 سم

137 مباراة مع المنتخب القومي/ 4 أهداف

النادي: إف سي طوكيو

يوشيدا مايا

تاريخ الميلاد: 24 أغسطس/آب 1988

الطول: 189 سم

121 مباراة مع المنتخب القومي/ 12 هدفا

النادي: إف سي شالكه 04 (ألمانيا)

ساكاي هيروكي

تاريخ الميلاد: 12 أبريل/نيسان 1990

الطول: 183 سم

71 مباراة مع المنتخب القومي/ هدف واحد

النادي: أوراوا ريدز

تانيغوتشي شوغو

تاريخ الميلاد: 15 يوليو/تموز 1991

الطول: 183 سم

13 مباراة مع المنتخب القومي/ 0 هدف

النادي: كاواساكي فرونتالي

ياماني ميكي

تاريخ الميلاد: 22 ديسمبر/كانون الأول 1993

الطول: 178 سم

14 مباراة مع المنتخب القومي/ 2 هدف

النادي: كاواساكي فرونتالي

إيتاكورا كو

تاريخ الميلاد: 27 يناير/كانون الثاني 1997

الطول: 186 سم

12 مباراة مع المنتخب القومي/ 1 هدف

النادي: بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

ناكاياما يوتا

تاريخ الميلاد: 16 فبراير/شباط 1997

الطول: 181 سم

17 مباراة مع المنتخب القومي/ 0 هدف

النادي: هدرسفيلد تاون (إنجلترا)

توميياسو تاكيهيرو

تاريخ الميلاد: 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1998

الطول: 187 سم

29 مباراة مع المنتخب القومي/ 1 هدف

النادي: أرسنال (إنجلترا)

إيتو هيروكي

تاريخ الميلاد: 12 مايو/أيار 1999

الطول: 186 سم

5 مباريات مع المنتخب القومي / 0 هدف

النادي: في إف بي شتوتغارت (ألمانيا)

خط الوسط / المهاجمون

شيباساكي غاكو

تاريخ الميلاد: 28 مايو/أيار 1992

الطول: 175 سم

59 مباراة مع المنتخب القومي/ 3 أهداف

النادي: سي دي ليغانيس (إسبانيا)

إندو واتارو

تاريخ الميلاد: 9 فبراير/ شباط 1993

الطول: 178 سم

43 مباراة مع المنتخب القومي/ 2 هدف

النادي: في إف بي شتوتغارت (ألمانيا)

إيتو جونيا

تاريخ الميلاد: 9 مارس/آذار 1993

الطول: 176 سم

38 مباراة مع المنتخب القومي/ 9 أهداف

النادي: ستاد ريمس (فرنسا)

أسانو تاكوما

تاريخ الميلاد: 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1994

الطول: 173 سم

36 مباراة مع المنتخب القومي/ 7 أهداف

النادي: في إف إل بوخوم 1848

مينامينو تاكومي

تاريخ الميلاد: 16 يناير/كانون الثاني 1995

الطول: 174 سم

43 مباراة مع المنتخب القومي/ 17 هدف

النادي: إيه إس موناكو (فرنسا)

موريتا هيديماسا

تاريخ الميلاد: 10 مايو/أيار 1995

الطول: 177 سم

17 مباراة مع المنتخب القومي/ 2 هدف

النادي: سبورتينغ سي بي (برتغال)

كامادا دائيتشي

تاريخ الميلاد: 5 أغسطس/ آب 1996

الطول: 180 سم

21 مباراة مع المنتخب القومي/ 6 أهداف

النادي: آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

سوما يوكي

تاريخ الميلاد: 25 فبراير/شباط 1997

الطول: 166 سم

7 مباريات مع المنتخب القومي/ 3 أهداف

النادي: ناغويا غرامبوس

ميتوما كاؤرو

تاريخ الميلاد: 20 مايو/أيار 1997

الطول: 178 سم

9 مباريات مع المنتخب القومي/ 5 أهداف

النادي: برايتون أند هوف ألبيون (إنجلترا)

مايدا دايزن

تاريخ الميلاد: 20 أكتوبر/تشرين الأول 1997

الطول: 173 سم

8 مباريات مع المنتخب القومي/ هدف واحد

النادي: سلتيك إف سي (اسكتلندا)

دوأن ريتسو

تاريخ الميلاد: 16 يونيو/حزيران 1998

الطول: 172 سم

28 مباراة مع المنتخب القومي/ 3 أهداف

النادي: إس سي فرايبورغ (ألمانيا)

أويدا أياسي

تاريخ الميلاد: 28 أغسطس/آب 1998

الطول: 182 سم

10 مباريات مع المنتخب القومي/ 0 هدف

النادي: سيركل بروج كيه إس في (بلجيكا)

تاناكا آو

تاريخ الميلاد: 10 سبتمبر/أيلول 1998

الطول: 180 سم

14 مباراة مع المنتخب القومي/ 2 هدف

النادي: فورتونا دوسلدورف 1895 (ألمانيا)

كوبو تاكيفوسا

تاريخ الميلاد: 4 يونيو/حزيران 2001

الطول: 173 سم

19 مباراة مع المنتخب القومي/ 1 هدف

النادي: ريال سوسيداد (إسبانيا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. الصور من الاتحاد الياباني لكرة القدم)