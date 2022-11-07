تعرف على القائمة النهائية لتشكيلة منتخب الساموراي في مونديال قطر

تعرف على القائمة النهائية لتشكيلة منتخب الساموراي في مونديال قطررياضة
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أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم في 1 نوفمبر/تشرين الثاني عن مشاركة 26 عضوا في المنتخب الياباني لكرة القدم حيث سيتنافسون في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 المقام في قطر. وهذه هي المشاركة السابعة على التوالي لفريق الساموراي الأزرق في البطولة التي من المقرر أن تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
وستتنافس –اليابان المصنفة الرابعة والعشرين عالميا– ضمن المجموعة الخامسة ’’E‘‘ أمام كل من ألمانيا وكوستاريكا وإسبانيا. وسيبدأ الفريق منافساته يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني ضد ألمانيا حاملة اللقب أربع مرات والمصنفة في المرتبة 11 عالميا. وبعد ذلك سيواجه كوستاريكا المصنفة في المرتبة الحادية والثلاثين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني وإسبانيا المصنفة السابعة في 1 ديسمبر/كانون الأول (2 ديسمبر/كانون الأول بتوقيت اليابان).
وعلى الرغم من أن المجموعة تضم الدولتان القويتان ألمانيا وإسبانيا، إلا أن اليابان تهدف إلى التأهل لمرحلة خروج الخاسر للمرة الثالثة على التوالي أملا في الوصول إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها.
جدول مباريات كأس العالم للمنتخب الياباني
(التواريخ والأوقات حسب اليابان)
|مباريات دور المجموعات (المجموعة الخامسة E)
|الفريق الخصم
|23 نوفمبر/تشرين الثاني (الأربعاء)
|10:00 مساء
|ألمانيا
|27 نوفمبر /تشرين الثاني (الأحد)
|7:00 مساء
|كوستاريكا
|2 ديسمبر/كانون الأول (الجمعة)
|04:00 صباحا
|إسبانيا
منتخب اليابان لكأس العالم 2022
المدير الفني
موريياسو هاجيمي
تاريخ الميلاد: 23 أغسطس/آب 1968
تاريخ تولي مناصب إدارية
2012－2017: سانفريتّشي هيروشيما
2017: منتخب اليابان تحت 20 سنة
2018: منتخب اليابان تحت 23 سنة
2018 －حاليا: منتخب اليابان القومي
حراس المرمى
كاواشيما إيجي
تاريخ الميلاد: 20 مارس/آذار 1983
الطول: 185 سم
95 مباراة مع المنتخب القومي/سُجل في مرماه 104 أهداف
النادي: أر سي ستراسبورغ الألزاس (فرنسا)
غوندا شوئيتشي
تاريخ الميلاد: 3 مارس/آذار 1989
الطول: 187 سم
33 مباراة مع المنتخب القومي/سُجل في مرماه 14 هدفا
النادي: شيميزو إس-بالوس
شميت دانيال
تاريخ الميلاد: 3 فبراير/شباط 1992
الطول: 197 سم
11 مباراة مع المنتخب القومي/سُجل في مرماه 8 أهداف
النادي: سينت ترودين في في (بلجيكا)
المدافعون
ناغاتومو يوتو
تاريخ الميلاد: 12 سبتمبر/أيلول 1986
الطول: 170 سم
137 مباراة مع المنتخب القومي/ 4 أهداف
النادي: إف سي طوكيو
يوشيدا مايا
تاريخ الميلاد: 24 أغسطس/آب 1988
الطول: 189 سم
121 مباراة مع المنتخب القومي/ 12 هدفا
النادي: إف سي شالكه 04 (ألمانيا)
ساكاي هيروكي
تاريخ الميلاد: 12 أبريل/نيسان 1990
الطول: 183 سم
71 مباراة مع المنتخب القومي/ هدف واحد
النادي: أوراوا ريدز
تانيغوتشي شوغو
تاريخ الميلاد: 15 يوليو/تموز 1991
الطول: 183 سم
13 مباراة مع المنتخب القومي/ 0 هدف
النادي: كاواساكي فرونتالي
ياماني ميكي
تاريخ الميلاد: 22 ديسمبر/كانون الأول 1993
الطول: 178 سم
14 مباراة مع المنتخب القومي/ 2 هدف
النادي: كاواساكي فرونتالي
إيتاكورا كو
تاريخ الميلاد: 27 يناير/كانون الثاني 1997
الطول: 186 سم
12 مباراة مع المنتخب القومي/ 1 هدف
النادي: بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
ناكاياما يوتا
تاريخ الميلاد: 16 فبراير/شباط 1997
الطول: 181 سم
17 مباراة مع المنتخب القومي/ 0 هدف
النادي: هدرسفيلد تاون (إنجلترا)
توميياسو تاكيهيرو
تاريخ الميلاد: 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1998
الطول: 187 سم
29 مباراة مع المنتخب القومي/ 1 هدف
النادي: أرسنال (إنجلترا)
إيتو هيروكي
تاريخ الميلاد: 12 مايو/أيار 1999
الطول: 186 سم
5 مباريات مع المنتخب القومي / 0 هدف
النادي: في إف بي شتوتغارت (ألمانيا)
خط الوسط / المهاجمون
شيباساكي غاكو
تاريخ الميلاد: 28 مايو/أيار 1992
الطول: 175 سم
59 مباراة مع المنتخب القومي/ 3 أهداف
النادي: سي دي ليغانيس (إسبانيا)
إندو واتارو
تاريخ الميلاد: 9 فبراير/ شباط 1993
الطول: 178 سم
43 مباراة مع المنتخب القومي/ 2 هدف
النادي: في إف بي شتوتغارت (ألمانيا)
إيتو جونيا
تاريخ الميلاد: 9 مارس/آذار 1993
الطول: 176 سم
38 مباراة مع المنتخب القومي/ 9 أهداف
النادي: ستاد ريمس (فرنسا)
أسانو تاكوما
تاريخ الميلاد: 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1994
الطول: 173 سم
36 مباراة مع المنتخب القومي/ 7 أهداف
النادي: في إف إل بوخوم 1848
مينامينو تاكومي
تاريخ الميلاد: 16 يناير/كانون الثاني 1995
الطول: 174 سم
43 مباراة مع المنتخب القومي/ 17 هدف
النادي: إيه إس موناكو (فرنسا)
موريتا هيديماسا
تاريخ الميلاد: 10 مايو/أيار 1995
الطول: 177 سم
17 مباراة مع المنتخب القومي/ 2 هدف
النادي: سبورتينغ سي بي (برتغال)
كامادا دائيتشي
تاريخ الميلاد: 5 أغسطس/ آب 1996
الطول: 180 سم
21 مباراة مع المنتخب القومي/ 6 أهداف
النادي: آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)
سوما يوكي
تاريخ الميلاد: 25 فبراير/شباط 1997
الطول: 166 سم
7 مباريات مع المنتخب القومي/ 3 أهداف
النادي: ناغويا غرامبوس
ميتوما كاؤرو
تاريخ الميلاد: 20 مايو/أيار 1997
الطول: 178 سم
9 مباريات مع المنتخب القومي/ 5 أهداف
النادي: برايتون أند هوف ألبيون (إنجلترا)
مايدا دايزن
تاريخ الميلاد: 20 أكتوبر/تشرين الأول 1997
الطول: 173 سم
8 مباريات مع المنتخب القومي/ هدف واحد
النادي: سلتيك إف سي (اسكتلندا)
دوأن ريتسو
تاريخ الميلاد: 16 يونيو/حزيران 1998
الطول: 172 سم
28 مباراة مع المنتخب القومي/ 3 أهداف
النادي: إس سي فرايبورغ (ألمانيا)
أويدا أياسي
تاريخ الميلاد: 28 أغسطس/آب 1998
الطول: 182 سم
10 مباريات مع المنتخب القومي/ 0 هدف
النادي: سيركل بروج كيه إس في (بلجيكا)
تاناكا آو
تاريخ الميلاد: 10 سبتمبر/أيلول 1998
الطول: 180 سم
14 مباراة مع المنتخب القومي/ 2 هدف
النادي: فورتونا دوسلدورف 1895 (ألمانيا)
كوبو تاكيفوسا
تاريخ الميلاد: 4 يونيو/حزيران 2001
الطول: 173 سم
19 مباراة مع المنتخب القومي/ 1 هدف
النادي: ريال سوسيداد (إسبانيا)
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. الصور من الاتحاد الياباني لكرة القدم)