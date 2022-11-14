وحدات قياس يابانية تقليدية تأبى الاندثار!

لا تزال اليابان تشهد استخداما لوحدات قياس تقليدية مثل ’’غو‘‘ عند طهي الأرز أو ’’شو‘‘ عند شراء زجاجة من الساكي.

إن وحدة القياس المستخدمة عند شراء أكياس الأرز التي تباع في السوبر ماركت اليابانية هي الكيلوغرام. ولكن عند طهي الأرز، تستخدم وحدات أخرى مثل’’غو gō‘‘ و’’شو shō‘‘.

’’غو‘‘ و’’شو‘‘ هما وحدتان مستخدمتان في ’’شاكّانهو‘‘ وهو نظام قياس تقليدي كان متبعا على نطاق واسع في اليابان يعتمد على الأحجام بدلا من الأوزان. عندما عدلت اليابان قانون القياسات في عام 1959 بهدف تطوير وحدات القياس، اختفت وحدتا ’’شاكو (وحدة طول تبلغ 30.3 سم)‘‘ و’’كان (وحدة وزن تساوي 3.75 كغ)‘‘ من الاستخدام اليومي. ولكن وحدتي غو وشو تمكنتا من الصمود وما زال استخدامهما مستمرا حتى اليوم.

في المصطلحات الحديثة، يعادل ’’إيتشيغو (1 غو)‘‘ ما يقرب من 180 ملليلتر. وبعيدا عن الأرز، تُستخدم هذه الوحدة لقياس كمية الساكي، كما هو الحال في الطلب المألوف في حانات إيزاكايا ’’أتسوكان، إيتشيغو (1 غو من ساكي ساخن)‘‘. هناك كوب خشبي مكعب الشكل بحجم راحة اليد يستخدم في الاحتفالات التقليدية ويعرف باسم ’’ماسو‘‘، ويطلق عليه اسم ’’إيتشيغو ماسو‘‘، ويُعتقد أنه يحتوي على كمية وفيرة من الساكي ولكنها أقل من أن تكون مفرطة.

وبالنظر إلى وحدات أكبر حجما، نجد أن ’’1 شو‘‘ يساوي ’’10 غو‘‘، أو حوالي 1.8 لتر. يمكن لبعض أجهزة طهي الأرز ذات الحجم التجاري المستخدمة في المطاعم طهي الأرز بحجم ’’إيشّو (1 شو)‘‘. وإذا عدنا إلى الساكي مرة أخرى، فإن مصطلح ’’إيشّوبين‘‘ يصف زجاجة كبيرة من الساكي تسع في الحجم ’’1 شو‘‘.

وإذا ازداد الحجم بشكل أكبر، فإن ’’جوشّو (10 شو)‘‘ تساوي ’’إيتّو (1 تو)‘‘ أو ما يقرب من 18 لتر، بينما ’’جوتّو (10 تو)‘‘ تعادل ’’إيكّوكو (1 كوكو)‘‘ أو حوالي 180 لتر. قيل إن مقاطعة كاغا المترامية الأطراف (محافظة إيشيكاوا حاليا) كانت تنتج مليون كوكو من الأرز سنويا، وهو ما يعادل 10 ملايين ’’تو‘‘ أو 100 مليون ’’شو‘‘ أو 1 مليار ’’غو‘‘ من الأرز.

كان حجم بالات قش الأرز يختلف حسب الفترة والمنطقة. ولكن بدءا من فترة ميجي (1868-1912) أصبح حجم البالات المستخدم قياسيا ويُعرف باسم ’’شيتوبيو‘‘ والاسم يشير إلى أن كل بالة يمكن أن تستوعب ’’4 تو‘‘ من الأرز.

وحدات قياس الحجم وفق نظام شاكّانهو

1 غو (合)

(تقريبا 0.18 لتر) 10 غو

(تقريبا 1.8 لتر) 1 شو (升)

(تقريبا 1.8 لتر) 100 غو

(تقريبا 18 لتر) 10 شو

(تقريبا 18 لتر) 1 تو (斗)

(تقريبا 18 لتر) 1000 غو

(تقريبا 180 لتر) 100 شو

(تقريبا 180 لتر) 10 تو

(تقريبا 180 لتر) 1 كوكو (石)

(تقريبا 180 لتر)

تختلف أكواب قياس كمية الأرز عن تلك المستخدمة في الطهي، والقاعدة العامة الجيدة هي أن ’’1 غو ‘‘يعادل تقريبا 150 غرام. تجدر الإشارة إلى تزايد عدد كتب تعليم الطهي اليابانية والوصفات على الإنترنت التي تستخدم وحدة الغرام بدلا من ’’غو‘‘ وذلك ربما عائد إلى تغير الأزمنة.

وحدات القياس الحديثة لطهي ’’1 غو‘‘ من الأرز

الوزن 150 غرام كمية المياه اللازمة لطهي وجبة الأرز 180-200 ملليلتر وزن الأرز بعد الطهي 330-350 غرام السعرات الحرارية 537 كيلو كالوري عدد الزبادي اللازمة للأرز المطهي 2

هناك توجه حديث يتمثل في تزايد بيع الساكي والشوتشو في زجاجات صغيرة حجمها ’’4 غو‘‘ بدلا من وحدة القياس ’’إيشّوبين‘‘ التقليدية. إن الزجاجات التي تسع ’’1 شو‘‘ كبيرة، ما يجعل من الصعب شرب المحتويات بالكامل قبل أن يبدأ المذاق في التغير، كما أن الزجاجات الصغيرة يسهل حفظها في الثلاجة، ما يساعد على جعلها أكثر انتشارا. وبالمصطلحات الحديثة، ’’4 غو‘‘ تعادل 4 حصص حجم كل منها 180 ملليلتر أي 720 ملليلتر إجمالا.



تشكيلة من أجود أنواع الساكي. سعة كل من الزجاجات الأربع على اليسار ’’1 شو‘‘، بينما سعة كل من الزجاجتين على اليمين ’’4 غو‘‘ (حقوق الصورة لبيسكتا).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)