ارتفاع أسعار المستلزمات المنزلية في اليابان

ومن المنتظر أن ترتفع أسعار أكثر من 800 مادة غذائية في نوفمبر/تشرين الثاني، ما يزيد من العبء المترتب على كاهل ميزانيات الأسرة بعد أن شهدت اليابان في أكتوبر/تشرين الأول زيادات مماثلة في الأسعار.

أظهر مسح أجرته مؤخرا شركة ’’تييكوكو داتابانك‘‘ يستطلع التغيرات على الأسعار التي ستجريها 105 شركة طعام كبرى في اليابان، أن أسعار 833 سلعة سترتفع في نوفمبر/تشرين الثاني. تأتي الزيادات في أعقاب فيض من ارتفاع الأسعار في أكتوبر/تشرين الأول طال ما يقرب من 6700 سلعة. وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار قد بلغ ذروته إلى حد كبير في عام 2022، إلا أن ارتفاع شهر نوفمبر/تشرين الثاني طال مستلزمات أساسية مثل التوابل ومنتجات الألبان، ما زاد من الضغط على جيوب الأسر في اليابان.

وستشهد التوابل –بما في ذلك صلصات اللحوم وتوابل الحساء– زيادات في الأسعار لعدد أكبر من السلع في نوفمبر/تشرين الثاني تمثل 40% من إجمالي السلع أو 338 سلعة. وتأتي منتجات الألبان في المرتبة الثانية حيث من المقرر أن تصبح 318 سلعة أعلى تكلفة. فقد أدت زيادة أسعار الأعلاف إلى ارتفاع أسعار الحليب الخام المنتج في اليابان، كما ارتفعت أيضا تكاليف مصل اللبن ومنتجات الألبان المستوردة الأخرى ما أثر على كل شيء من الحليب المعالج للشرب إلى الزبادي إلى الحليب الاصطناعي للرضّع. ومن المتوقع أن يشعر المستهلكون بارتفاع أسعار منتجات الألبان بشدة نظرا لأن فترات صلاحية تلك المنتجات قصيرة ما يستلزم شراءها بشكل أكثر تواترا من التوابل التي يمكن للأسر تخزينها بسهولة.

وتتوقع شركة ’’تييكوكو داتابانك‘‘ حدوث موجة أخرى من ارتفاع الأسعار في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار عام 2023 تطال أكثر من 2000 سلعة. وتعزو الزيادات في الأسعار إلى انخفاض قيمة الين كمحرك رئيسي إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)