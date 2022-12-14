انتشار قياسي لمرض الزهري في اليابان عام 2022

يعد العام الجاري الأسوأ في اليابان فيما يتعلق بعدد الإصابات بمرض الزهري، ففي 2022 تجاوز إجمالي الحالات 10 آلاف حتى أكتوبر/تشرين الأول.

تعصف باليابان موجة تفشٍ تاريخية من مرض الزهري. ووفقا لدراسة أجراها المعهد القومي للأمراض المعدية، فقد تم الإبلاغ عن 10141 حالة من هذا المرض المنقول جنسيا في اليابان هذا العام حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول. وهذه هي أول سنة تتجاوز فيها الإصابات 10 آلاف حالة بموجب الطرق الحالية المتبعة لتسجيل الإحصائيات.

وقد فوجئت السلطات الصحية بمعدل انتشار المرض، حيث تجاوزت الإصابات بحلول شهر أغسطس/آب بالفعل الرقم القياسي السابق البالغ 7983 حالة في عام 2021. وعلى مستوى المحافظات، شهدت طوكيو أكبر عدد من الإصابات حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول بحصيلة بلغت 2880 إصابة، تلتها أوساكا بـ1366 حالة، ثم آيتشي بـ573 حالة وهوكّايدو بـ443 إصابة.

يسبب مرض الزهري بكتيريا تدعى اللولبية الشاحبة. وتشهد اليابان منذ عام 2013 تزايدا في عدد الحالات من هذا المرض الذي ينتشر في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي. وغالبا ما يصاب المرضى بتقرحات في الأعضاء التناسلية يتبعها طفح جلدي ينتشر في جميع أنحاء الجسم. ويعزو بعض خبراء الصحة الزيادة في الإصابات إلى وجود أفراد لديهم عدة شركاء جنسيين يلتقون بهم باستخدام تطبيقات المواعدة.

قد لا تظهر الأعراض عند بعض المصابين أو قد تظهر عليهم أعراض تختفي سريعا، ما يؤدي إلى انتشار المرض دون قصد إلى شركاء جنسيين. النساء اللواتي يصبن بمرض الزهري أثناء الحمل معرضات لخطر أكبر بحدوث إجهاض أو موت الأجنة داخل الرحم. أما الزهري الخلقي الذي ينتقل إلى الجنين في الرحم، فهو يسبب العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك الطفح الجلدي وفقدان السمع.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)