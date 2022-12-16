كلمات المرور الـ 20 الأكثر اختراقاً في اليابان: هل تتواجد كلمة مرورك بينها؟

أفادت شركة الأمن البنمية نورد سيكيوريتي أن أعلى كلمة مرور في اليابان في عام 2022 كانت ”123456“.

وفقًا لشركة الأمن البنمية نورد سيكيورتي، كانت كلمة المرور الأكثر استخدامًا في اليابان في عام 2022 هي ”123456“. إلى جانب ذلك، كان في المراكز الثلاثة الأولى ”باسوورد“ و ”1234“. علاوة على ذلك، كان الترتيب هو ”1qaz2wsx“ ، والتي قد تبدو للوهلة الأولى كأحرف وأرقام عشوائية، ولكنها في الواقع مجرد الأحرف بالترتيب الذي تظهر به على لوحة المفاتيح. كما يتضح من ترتيب أكثر 20 كلمة مرور مرفقة أدناه، يمكن اختراق معظم كلمات المرور هذه في ثانية.

من بين أكثر 50 كلمة مرور شائعة الاستخدام أسماء أشخاص مثل ”hiromi“ و ”miyuki“. كما ظهرت أسماء الزهور مثل ”ساكورا“ (زهر الكرز) و ”هيماواري“ (عباد الشمس)، جنبًا إلى جنب مع الكلمات ذات الصلة بالأنمي والمانغا مثل ”درايمون“.

أعلنت الشركة أيضًا عن أكثر 200 كلمة مرور شيوعًا بناءً على أبحاثها في 30 دولة. الأكثر شيوعًا كانت ”كلمة المرور“ (استخدمت أكثر من 4.9 مليون مرة)، تليها ”123456“ (استخدمت حوالي 1.5 مليون مرة) في المرتبة الثانية، و ”123456789“ (استخدمت حوالي 410.000 مرة) في المرتبة الثالثة.

أوصت شركة Nord Security بأنه للحفاظ على أمان كلمات المرور، من الأفضل ”إنشاء كلمة مرور طويلة وفريدة وعدم إعادة استخدامها“ أو ”استخدام تطبيق إدارة كلمات المرور“.

أكثر 20 كلمة مرور شائعة في اليابان

الترتيب كلمة المرور الوقت المستغرق في القرصنة 1 123456 ثانية واحدة 2 password ثانية واحدة 3 1234 ثانية واحدة 4 12345678 ثانية واحدة 5 akubisa2020 5 أيام 6 xxxxxx ثانية واحدة 7 sakura ثانية واحدة 8 303030 ثانية واحدة 9 12345 ثانية واحدة 10 123456789 ثانية واحدة 11 1111 ثانية واحدة 12 000000 ثانية واحدة 13 1qaz2wsx ثانية واحدة 14 Garba3060 يوم واحد 15 1212 ثانية واحدة 16 126 ثانية واحدة 17 adgjmptw ثانية واحدة 18 1215 ثانية واحدة 19 ilove12345@ 26 دقيقة 20 diskunion ثانية واحدة

تم إعداد بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من نورد سيكيورتي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية، صورة من بيكستا)