كورونا يسلب من الطلاب اليابانيين حافز الذهاب للمدارس الابتدائية والإعدادية

ارتفع عدد الطلاب الذين يرفضون الذهاب إلى المدارس الابتدائية والإعدادية في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 240 ألفا في عام 2021.

أظهرت نتائج مسح أجرته وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا حول السلوك الإشكالي لأطفال المدارس وتغيبهم عن الحضور، أنه في عام 2021 ارتفع عدد الطلاب الذين رفضوا الذهاب إلى المدرسة لمدة 30 يوما أو أكثر بمقدار 48813 (24.9%) مقارنة بالعام السباق ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 244940. ويأتي هذا الارتفاع للسنة التاسعة على التوالي، وعند مقارنته بما كان عليه الوضع قبل 10 سنوات، يتبين ارتفاع نسبة التغيب بمقدار 3.6 مرة لطلاب المدارس الابتدائية و 1.7 مرة لطلاب المدارس الإعدادية.

وبالنظر إلى عدد المتغيبين حسب مستواهم التعليمي، كان العدد 81498 طالبا في المرحلة الابتدائية (بزيادة 28.6% عن العام السابق) و 163442 طالبا في المرحلة الإعدادية (بزيادة 23.1%)، وهما أعلى زيادتين على الإطلاق وفق السجلات. وكانت هناك زيادة حادة بشكل خاص في بيانات طلاب المرحلة الإعدادية، حيث يتغيب طالب واحد عن المدرسة من بين كل عشرين طالبا.

ومن المعتقد أن هذا الارتفاع المفاجئ مرتبط بجائحة كوفيد-19 التي أحدثت اضطرابات في الروتين المدرسي مثل إغلاق المدارس وإلغاء الفعاليات المدرسية، ما قلل من الحاجز النفسي لعدم الحضور. وقد ترافق هذا الأمر مع تراجع الحافز للذهاب للمدرسة، حيث إن القيود المستمرة على الأنشطة صعبت على الطلاب مهمة تكوين صداقات.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)