تعرف على إتيكيت تناول الطعام وآداب المائدة اليابانية

كيف ترتب صينية الإفطار اليابانية الخاصة بك، حينما تذهب في رحلة عمل وتقيم في فندق ياباني يقدم الطعام على طراز البوفيه؟.

يقال إن الوجبة اليابانية التقليدية تتكون من وعاء من الأرز، وعاء من الحساء ، واثنين من الأطباق الجانبية. ولكن كيف يجب ترتيب وضع الأطباق والأوعية في صينية الإفطار بشكل يحترم الآداب العامة للمائدة اليابانية؟

لحسن الحظ، تتبع آداب مائدة الطعام اليابانية منطقًا بسيطًا. لا توجد مشكلة إذا كنت لا تعرفه، ولكن إذا كنت تتقنه فقد يترك انطباعًا جيدًا.

(تحية الطعام) إيتاداكيماسو! اِبْدأ بالتقاط عيدان تناول الطعام بيدك اليمنى. ضع وعاء الأرز في المقدمة على اليسار حتى تتمكن من حمله بشكل طبيعي ودون الكثير من الحركة. ضع أيضًا وعاء الحساء الساخن في المقدمة، بحيث يمكن التقاطه بسهولة. بما أَنَّ وعاء الأرز موجود على اليسار، ضَعْهُ في المساحة الخالية على اليمين. يجب أَنْ يُوضع الطبق الرئيسي في الخلف على اليمين. كقاعدة عامة، لا ينبغي للمرء أن يمسك أو يرفع الطبق أثناء تناول الطعام، لذلك إذا كان على اليمين فمن الأسهل الوصول إليه بعيدان تناول الطعام التي تحملها بيدك اليمنى. ضع الطبق الجانبي نيمونو (طعام مسلوق في مرق الداشي) والأطباق الجانبية المماثلة في الخلف على اليسار. ضع الأطباق الجانبية مثل أيمونو (سلطة متبلة) وأوهيتاشي (خضروات مسلوقة، منقوعة في مرق داشي) على اليسار وفي المنتصف. توضع المخللات (التي لا يتم تضمينها في الهيكل التقليدي المكون من المرق وثلاثة أطباق جانبية) في الفراغ بين الأرز والحساء.

إذا كنت سترافق وجبتك بالشاي أو الماء، فضعه على اليمين، بحيث يسهل حمله باليد اليمنى.

تناول قطعة السمك بالكامل

إذا كان الطبق الرئيسي المقدم عبارة عن سمكة كاملة، برأس وذيل، فضعها بحيث تكون بطن السمكة في المقدمة تجاهك، ورأسها على اليسار وذيلها على اليمين. يقول البعض إنَّ وضع الأرز ورأس السمكة على اليسار يعتمد على مفهوم ياباني قديم مفاده أَنَّ اليسار ”متفوق“ على اليمين (على سبيل المثال، في اليابان القديمة، احتل وزير اليسار مرتبة أعلى في المحكمة من وزير اليمين). في كلتا الحالتين، إذا كنت تأكل بيدك اليمنى فمن الأسهل أنْ يكون رأس السمكة على اليسار.

ابدأ في تناول لحم السمك من خلف الرأس واعمل في طريقك نحو الذيل. عند الانتهاء من تناول الجزء العلوي، يجب ألا تقلب السمكة، فهذا يعتبر سلوكًا سيئًا. بدلًا من ذلك، استخدم يدك اليسرى لتثبيت رأس السمكة في مكانه برفق، وباستخدام عيدان تناول الطعام، قم بإزالة العظام من العمود الفقري لتناول النصف الآخر. عند الانتهاء، قم بتجميع العظام والرأس والذيل، وضعها في أسفل الطبق حتى لا تعطي مظهرًا سيئًا.

إذا كانت الحصة المقدمة عبارة عن قطع وشرائح من السمك، مثل سمك السلمون أو سمك القد، فمن المعتاد أن يوضع الجزء الأعرض من القطعة على اليسار، مع وضع الجلد تحته.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)