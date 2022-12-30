’’زوني‘‘.. تعرف على الطبق الياباني الأكثر حضورا في الاحتفال بالعام الجديد

على الرغم من أن وجبات أوسيتشي ريوري تُباع في علب طعام جميلة مكونة من عدة طبقات وتظهر في الكثير من الإعلانات التي تسبق رأس السنة الجديدة في اليابان، إلا أن حساء زوني المصنوع بمكونات أكثر انتشارا يبعث فيما يبدو لدى الكثير من الأشخاص إحساسا حقيقيا بالمناسبة.

تجري شركة ’’كيبون فوودز‘‘ كل عام دراسة استقصائية على مستوى البلاد تستهدف 7015 امرأة متزوجة تتراوح أعمارهن بين العشرينات والستينات حول موضوعات تتعلق بـ’’شوغاتسو (السنة اليابانية التقليدية الجديدة)‘‘ ومأكولات ’’أوسيتشي ريوري‘‘ التي يتم تناولها في هذه المناسبة. وعندما طُلب من المشاركات في دراسة عام 2022 تسمية طعامهن المفضل في العام الجديد، كان طبق ’’زوني‘‘ الأعلى ترتيبا بنسبة 47.0%، وهو نوع من الحساء يحتوي على كعك الأرز ’’موتشي‘‘. أما الطبقان الآخران فكانا ’’كوري كينتون (مهروس الكستناء والبطاطا الحلوة)‘‘ بنسبة 40.2% و’’كورومامي (فول الصويا الأسود)‘‘ بنسبة 36.8%. يبدو أنه على الرغم من أن اليابانيين يحبون علب الطعام المطلية بالورنيش والمليئة بالمكونات الفاخرة ’’جوباكو‘‘، إلا أن زوني المطبوخ من مكونات بسيطة مثل الخضار والدجاج قد يكون الطعام الأقرب إلى قلوبهم.

بالمناسبة كانت العبارة أوسيتشي ريوري تستخدم في الأصل للإشارة إلى الطعام الذي يقدم للآلهة مع تغير كل فصل سنوي. ولكنها الآن أصبحت مرادفة لمأكولات العام الجديد.

زوني هو نوع من الحساء يحتوي كعك أرز الموتشي الذي يوضع عادة في مذابح الأسرة الموجودة في المنازل كهدية لإله السنة الجديدة ’’توشيغامي‘‘ والذي يعتقد أنه يزور المنازل في ليلة رأس السنة الجديدة. وفي صباح يوم رأس السنة الجديدة، تأخذ قطع الموتشي تلك وتغلى مع مجموعة من المكونات مثل الخضار والدجاج والمأكولات البحرية. كل أسرة لها تنوعها الخاص ما يعكس وفرة النكهات في كل منطقة.

عندما يتعلق الأمر بشكل قطع الموتشي، هناك انقسام واضح بين كعك الأرز مستطيل الشكل في شرق البلاد وتلك المستديرة في الغرب. الخط الذي يحدث فيه هذا الانقسام هو في المنطقة المحيطة بسيكيغاهارا بمحافظة غيفو، وهو موقع معركة عام 1600 الشهيرة. تستخدم المحافظات حول هذا الخط الحدودي كلا من قطع موتشي المستطيلة والمستديرة. تقليديا كان كعك أرز موتشي مستديرا، وإحدى النظريات حول انتشار الكعك مستطيل الشكل في شرق البلاد تتمثل في زيادة الطلب على المكعبات التي يمكن إنتاجها ونقلها بشكل أكثر كفاءة وراحة وذلك بعد ازدياد عدد السكان في إيدو (طوكيو حاليا).

حتى في غرب اليابان، لا يزال كعك أرز موتشي ذو الشكل المستطيل سائدا في كوتشي وكاغوشيما. فقد كان رؤساء الإقطاعيات من هاتين المنطقتين يضطرون إلى قضاء فترات طويلة من الوقت في إيدو، ولذلك من المعتقد أنهم نقلوا معهم في طريق عودتهم ثقافة إيدو إلى محافظاتهم الأصلية.

تنوعات إقليمية في حساء أوزوني

كورومي-زوني، يقدم مع عجينة الجوز (محافظة إيواتي)



بيكستا.

سينداي-زوني، حساء مصنوع على طريقة منطقة سينداي ويحتوي في الأعلى على سمكة قوبيون مشوية (محافظة ميياغي)



(بإذن من وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك)

شيروميسو-زوني، حساء مصنوع باستخدام الميسو الأبيض (كيوتو)



بيكستا.

أزوكي-زوني، حساء حلو نسبيا جراء استخدام حبوب أزوكي (محافظة شيماني شرقي اليابان)



(بإذن من وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك)

كابو-زوني، حساء مع اللفت الأبيض (محافظة ياماغوتشي)



(بإذن من وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك)

أنموتشي-زوني، مصنوع من حساء الميسو الأبيض وموتشي مع حشوة معجون الفاصولياء الحلوة (محافظة كاغاوا)



بيكستا.

هاكاتا-زوني، حساء مع قطع من أسماك السريولا اليابانية وخضروات كاتسوؤنا الورقية المزروعة محليا (محافظة فوكوؤكا)



(بإذن من وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك)

غو-زوني، مع مجموعة متنوعة غنية من المكونات تتضمن الدجاج والأسماك والتوفو والملفوف الصيني وجذر اللوتس والأرقطيون واليام والجزر وفطر شيتاكي المجفف (شيمابارا، محافظة ناغاساكي)



بيكستا.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)