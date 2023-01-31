اليونسكو تدرج 41 رقصة يابانية عريقة على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي

أرجت اليونسكو على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية ما مجموعه 41 رقصة يابانية شعائرية ’’فوريو أودوري‘‘ من 24 محافظة.

أدرجت اليونسكو 41 رقصة شعائرية يابانية من 24 محافظة على قائمتها التي تمثل التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

تجمع تلك الرقصات بين الأناقة البصرية اللافتة للنظر والموسيقى الحية المنبعثة من المزامير والطبول. ولكل منطقة طرازها الخاص الذي يعكس التاريخ والعادات المحلية، لكن جميع تلك الرقصات تعبر عن الصلاة من أجل حياة تنعم بالسلام سواء من خلال إحياء ذكرى الموتى أو تمني وفرة الحصاد أو طلب الحماية من الكوارث.

وقد أشارت اللجنة الدولية الحكومية التابعة لليونسكو إلى أن الرقصات تعزز تكوين الشبكات والشعور بالانتماء في المجتمعات، ما يسهم في التغلب على الأزمات مثل جائحة كوفيد-19.

ومن بين الرقصات الإحدى والأربعين المدرجة أدناه، هناك رقصة تشاكّيراكو من محافظة كاناغاوا والتي تم تسجيلها سابقا بشكل فردي، وبالتالي فإن عدد العناصر اليابانية المدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية لا يزال 22.

منطقة توهوكو

ناغاي نو داينينبوتسو كينباي (موريؤكا، محافظة إيواتي)

أوني كينباي (كيتاكامي وأوشو، محافظة إيواتي)

نيشيموناي نو بون أودوري (أوغو، محافظة أكيتا)

كيماناي نو بون أودوري (كازونو، محافظة أكيتا)



رقصة نيشيموناي نو بون أودوري من محافظة أكيتا (حقوق الصورة لبيكستا).



رقصة أوني كينباي من كيتاكامي بمحافظة إيواتي.

منطقة كانتو

أوغوتشي نو كاشيما أودوري (أوكوتاما، طوكيو)

نيجيما نو أودوري (نوجيما، طوكيو)

شيموهيراي نو هو نو ماي (هينودي، طوكيو)

تشاكّيراكو (ميؤرا، محافظة كاناغاوا) (مسجّلة عام 2009)

ياماكيتا نو أومينيئري (ياماكيتا، محافظة كاناغاوا)

منطقة كوشينئتسو

أياكو ماي (كاشيوازاكي، محافظة نييغاتا)

داي نو ساكا (أونوما، محافظة نييغاتا)

موشونو نو داي نينبوتسو (أوينوهارا، محافظة ياماناشي)

أتوبي نو أودوري نينبوتسو (ساكو، محافظة ناغانو)

نيينو نو بون أودوري (أنان، محافظة ناغانو)

واغو نو نينبوتسو أودوري (أنان، محافظة ناغانو)



رقصة أياكو ماي في كاشيوازاكي بمحافظة نييغاتا (حقوق الصورة لإدارة بلدية كاشيوازاكي).

منطقة تشوبو

غوجو أودوري (غوجو، محافظة غيفو)

كانوميزو نو كاكي أودوري (غوجو، محافظة غيفو)

توكوياما نو بون أودوري (كاوانيهونتشو، محافظة شيزوؤكا)

أوتوغي نو بون أودوري (شيزوؤكا، محافظة شيزوؤكا)

أيادو نو يونينبوتسو تو بون أودوري (تويوتا، محافظة آيتشي)

كاتّي جينجا نو شينجي أودوري (إيغا، محافظة مييه)

أوميكونان نوس انياري أودوري (كوساتسو وريتّو، محافظة شيغا)

أومي نو كينيتو ماتسوري، ناغيناتا فوري (موريياما، كوغا، هيغاشيؤمي، وريوؤ، محافظة شيغا)



غوجو أودوري في غوجو بمحافظة غيفو. (حقوق الصورة لاتحاد السياحة في محافظة غيفو).

منطقة كانساي

كيوتو نو روكوساي نينبوتسو (كيوتو، محافظة كيوتو)

ياسورايبانا (كيوتو، محافظة كيوتو)

كوتا نو هاناغاسا أودوري (كيوتو، محافظة كيوتو)

أما نو فوريو أودوري كوأودوري (مينامياواجي، محافظة هيوغو)

توتسوكاوا نو أودوري (توتسوكاوا، محافظة نارا)

منطقة تشوغوكو

تسوانو ياساكا جينجا نو ساغي ماي (تسوانو، محافظة شيماني)

شيرايشي أودوري (كاساؤكا، محافظة أوكاياما)

أوميا أودوري (مانيوا، محافظة أوكاياما)



رقصة تسوانو ياساكا جينجا نو ساغي ماي في تسوانو بمحافظة شيماني (حقوق الصورة اتحاد السياحة في محافظة شيماني).

منطقة شيكوكو

نيشييا نو جينداي أودوري (مييوشي، محافظة توكوشيما)

أياكو أودوري (مانّو، محافظة كاغاوا)

تاكينومييا نو نينبوتسو أودوري (أياغاوا، محافظة كاغاوا)

منطقة كيوشو

كانّوغاكو (بوزين، محافظة فوكوؤكا)

هيرادو نو جانغارا (هيرادو، محافظة ناغاساكي)

أومورا نو أوكيتا أودوري، كورومارو أودوري (أومورا، محافظة ناغاساكي)

تسوشيما نو بون أودوري (تسوشيما، محافظة ناغاساكي)

نوبارا هاتشيمانغو فوريو (أراؤ، محافظة كوماموتو)

يوشيهيروغاكو (كونيساكي، محافظة كوماموتو)

غوكاسى نو أرا أودوري (غوكاسى، محافظة مييازاكي)



رقصة كورومارو أودوري في أومورا بمحافظة ناغازاكي (حقوق الصورة لاتحاد السياحة في محافظة ناغاساكي).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رقصة أياكو ماي في كاشيوازاكي بمحافظة نييغاتا، حقوق الصورة لإدارة بلدية كاشيوازاكي)