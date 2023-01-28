تغير الموائد اليابانية.. الأرز وجبة واحدة في اليوم والسعر يتقدم على المذاق!

مع ازدياد تنوع خيارات الطعام المتاحة أمام اليابانيين، يتناقص عدد الوجبات التي يتناولونها من الأرز في الوقت الحالي. حيث يفضل الكثيرون الخبز في وجبة الفطور والمعكرونة في وجبة الغداء، مع اقتصار وجبة الأرز الرئيسية التقليدية على العشاء.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة ’’ماكينو‘‘ اليابانية الموزعة للأرز أن استهلاك الأرز في اليابان في تراجع مع دخول أنواع أخرى من الأطعمة إلى الموائد اليابانية. واستطلعت الشركة آراء نحو ألف شخص تتراوح أعمارهم بين العشرينات والستينات، ووجدت أنه على الرغم من أن 84.8% من المشاركين يأكلون الأرز يوميا، إلا أن 68.1% يستهلكون الأرز التقليدي في وجبة واحدة فقط في اليوم مقارنة بـ 16.7% يتناولونه مع جميع الوجبات الثلاث.

وفيما يتعلق بشراء الأرز، وجد الاستطلاع أن 39.5% من المستجيبين للمسح يشترون الأرز بكمية 5 كيلوغرامات في المرة الواحدة بينما يشتري 26.7% أرزا بكمية 10 كيلوغرامات. في حين أن 10.6% يشترون كميات صغيرة من الأرز يقل وزنها عن كيلوغرام واحد.

وفي ردهم على سؤال من أين يشترون الأرز، قال 66.6% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يشترون الأرز من السوبر ماركت أو متاجر الاحتياجات اليومية و 14.4% عبر الإنترنت و 14.1% يتلقون الأرز من الأصدقاء أو العائلة. كما أن عددا من المشاركين في الاستطلاع تلقوا الأرز من خلال نظام دفع الضرائب للبلديات في مساقط رؤوسهم ’’فوروساتو نوزي‘‘. في غضون ذلك، يتراجع ظهور متاجر الأرز –والتي كانت شائعة خلال عصر شووا (1926-1989)– تدريجيا في المدن وذلك مع بروز خيارات أخرى لشراء الأرز بالنسبة للمستهلكين، ولم يتم تضمينها في المسح.

وفيما يتعلق بالنقطة الأهم التي يأخذها المشاركون في الاستطلاع في الحسبان عند شراء الأرز، كان السعر في المرتبة الأولى بنسبة 46.4% تليه العلامة التجارية ومعرفة المنتَج بنسبة 43.9% ثم المذاق بنسبة 19.8%.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)